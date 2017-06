Le Burundi surclasse le Soudan du Sud

11-06-2017

Les Intamba viennent de disposer des Tigres de l’Afrique sur un score de 3-0. C’est dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des Nations 2019.

«Un match qu’il faut absolument jouer à fond pour engranger les trois points à domicile », avait laissé entendre la veille lors de la conference de presse, Olivier Niyungeko, alias Mutombola, le sélectionneur national.

Dès l’entame du match, ses poulains pressent très haut contre celui qui est supposé être le petit poucet du groupe C. Fiston Abdoulrazak, positionné en avant-centre, grâce à sa vitesse, ne donne pas du répit à la défense adverse.

De l’autre côté Gaël Duhayindavyi et Pierrot Kwizera, au milieu du terrain, s’activent sans relâche pour étouffer dans l’œuf la moindre initiative des Sud Soudanais. Un travail, d’ailleurs qui ne tarde pas à produire ses fruits.

A la 15ème minute, sur un débordement du côté droit du tonitruant latéral, Karim Nizigiyimana, celui-ci centre et trouve Cédric Amissi. A plat du pied, il ouvre le score des Intamba.



La maîtrise…

Une minute plus tard, le même Gaël, au four et au moulin au milieu du terrain, d’une volée de 30 m trompe le portier Sud Soudanais. La balle va se loger dans la cage après avoir frôlé la transversale.

A ce moment, les visiteurs paniquent. Ils n’arrivent pas à aligner trois de suite à cause du pressing burundais.

Le troisième but intervient à quinze minutes de la pause. Sur une passe du capitaine Yamin Selemani, Fiston décroise son pied, anéantissant les espoirs des Sud Soudanais.

De retour des vestiaires, la sélection nationale se contente de gérer le score, bien qu’elle ait failli d’aggraver la marque à plusieurs fois.

L’autre bonne nouvelle, c’est le public qui a répondu massivement. Le match s’est joué à guichet fermé. Avec cette victoire, chaque joueur sur la liste recevra une prime d’un million de franc burundais.