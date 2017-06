Le Burundi sous la menace de la désertification ?

14-06-2017

Depuis le 5 juin, journée internationale de l’environnement, au 17 juin, journée de la lutte contre la désertification, le gouvernement a dédié cette période à l’environnement. A cette occasion, le directeur de l’OBPE prévient des conséquences qui guettent le pays.

« La démographie galopante est en grande partie responsable de la dégradation de l’environnement au Burundi », a déclaré Samuel Ndayiragije, directeur de l’Office burundais pour la protection de l’environnement (OBPE), ce mercredi 14 juin, dans le cadre de la semaine dédiée à l’environnement.

Il fait savoir que la population totale, aujourd’hui estimée à 11 millions, était de 3 millions à l’indépendance. Il dit que cette croissance de la population implique l’accroissement de la demande en ressources naturelles. «Cependant, la superficie du territoire reste la même».

Il soutient que des actions humaines sur l’environnement entraînent des conséquences. Il cite entre autre l’infertilité des terres arables. «Des gens en arrivent à cultiver désormais sur des terres jadis réservées aux forêts, aux pâturages,… » Il évoque également des feux de brousse, la chasse dont les effets sont, dit-il, nuisibles sur la biodiversité.

Au bord de la rivière Ntahangwa, poursuit-il, des maisons d’habitation et écoles sont en danger. Le village de Mugoboka de même. Avant d’ajouter que le pont dit de la 12ème avenue reliant le quartier Busoro de la zone Kanyosha à la zone Musaga en commune Muha est menacé d’effondrement.

«Il faut encourager le reboisement»

Ce directeur indique que l’érosion entraîne la perte des sols. « Elle fait perdre chaque année 4 tonnes par hectare aux provinces de l’est du pays. 40 tonnes pour celles du centre et 100 tonnes pour la région des Mirwa. » Et de souligner que cette dernière n’aura pas de sols cultivables dans moins de 30 ans si rien n’est fait.

Il laisse entendre que les communes Busoni et Bugabira de la province Kirundo sont sous menace de la désertification.

«Le pays tout entier a dû leur fournir des vivres en raison de l’insuffisance des précipitations.» Avant d’ajouter que des signes de désertification sont évidents en commune Gihanga de la province Bubanza. «Des cultures de maïs se sont fanés.» Il fait allusion à la saison culturale A de cette année à l’issue de laquelle la population de cette contrée a été frappée de plein fouet par une disette.

Et de d’indiquer que les euphorbes, flore remarquable dans cette commune, sont des précurseurs de la désertification. «Cette végétation s’adapte aux faibles précipitations. Elle peut évoluer dans le désert».

M. Ndayiragije insiste sur le reboisement. «Il protège le sol contre l’érosion et le ruissellement. Il procure un bon climat et attire de légers vents».

Il exhorte les autorités à sensibiliser la population pour la protection du milieu. «L’environnement dégradé devient invivable.» Il met également l’accent sur l’exploitation légale et coordonnée des rivières.

Et de confier que la restauration de la fertilité des sols est possible. «Cela implique la plantation des arbres».