« Le Burundi n’attend rien de bon de Genève »

13-06-2017

La société civile en exil et l’opposition se montrent optimistes quant aux résolutions et recommandations qui sortiront de la prochaine session du Conseil des droits de l’Homme des NU. Loin s’en faut pour Bujumbura.

Le chargé de la communication à la présidence de la République du Burundi, Willy Nyamitwe, a animé, vendredi 2 juin 2017, conjointement avec Jean Claude Karerwa Ndenzako, porte-parole du président Nkurunziza, un débat sur les attentes de la prochaine session du Conseil des droits de l’Homme des NU. Elle se tiendra à Genève du 14 au 15 juin 2017.

Les organisateurs de ce débat estiment que le Burundi n’attend rien de bon de cette session. Ils dénoncent déjà que le rapport oral, qui sera présenté, dressera plutôt un tableau sombre sur la situation des droits de l’Homme au Burundi.

« Maintenant avec Genève, c’est peut-être la dernière carte pour montrer que le pays ne respecte pas les droits de l’Homme, en s’appuyant sur des rapports biaisés », a déploré l’ambassadeur Nyamitwe. Il déclare en outre que « le Conseil des droits de l’Homme est utilisé contre le Burundi par les déstabilisateurs pour arriver à leurs fins. »

L’ambassadeur Nyamitwe indique que le gouvernement burundais ne compte pas envoyer une délégation pour présenter un contre-rapport. « Celui présenté dans la session antérieure du conseil n’a pas été pris en considération dans la rédaction du rapport final », explique-t-il.

Et de conclure que le Burundi rejette d’avance les recommandations de cette prochaine session de Genève parce qu’elles viendront « valider ce que l’UE a toujours dit contre le Burundi, pour parvenir à ses fins, à savoir la déstabilisation du Burundi par un changement de régime via des procédés illégaux.»

Divergences de points de vue

Tatien Sibomana, opposant politique, est plutôt optimiste : « Nous espérons que le conseil onusien va présenter l’état des lieux de la situation des droits de l’Homme au Burundi tel qu’il est, sans rien cacher et sans exagération.» Il demande aux membres du conseil onusien de dégager des résolutions et recommandations plus constructives pour le Burundi.

M. Sibomana désapprouve les propos de l’ambassadeur Nyamitwe : « On ne peut pas présager que le contenu du rapport sera catastrophique pour le Burundi alors qu’il n’est pas encore sorti. Mais plutôt le gouvernement burundais devrait se préparer à présenter un contre- rapport et l’étayer par des preuves et des exemples concrets.» Et d’enchaîner aussitôt : « Le gouvernement burundais devrait être réceptif et se préparer à mettre en application les recommandations et résolutions qui seront dégagées de la prochaine session.»

Anschaire Nikoyagize, activiste des droits de l’Homme, lui emboîte le pas. Ce défenseur des droits humains fait savoir que la situation sécuritaire reste préoccupante au Burundi. Il s’étonne de l’attitude du gouvernement burundais qui nie tous les rapports : « On ne peut pas nier le contenu d’un rapport qui n’est pas encore rendu public. »

Quant à Hamza Venant Burikukiye, porte-parole de Plate-forme de la société civile (PISC-Burundi), il dénonce les sessions qui ne visent que la déstabilisation du gouvernement burundais. « Nous décrions déjà les conclusions qui sortiront de cette session. Les membres du conseil sont des gens manipulés et qui ne sont ni neutres, ni objectifs.»