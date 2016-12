«Le Burundi aura gain de cause pour les arriérés de solde des militaires en Somalie»

21-12-2016

Le ministre de la Défense, celui de la Sécurité ainsi que le patron du SNR ont présenté ce mardi 20 décembre des vœux du nouvel an au Chef d’Etat. Le dossier des arriérés des troupes burundaises en Somalie a occupé le gros du discours de circonstance.

«Le Burundi portera plainte contre ceux qui ont confisqué la solde de nos militaires en missions de maintien de la paix», a martelé le président Pierre Nkurunziza, ce mardi lors de la présentation des vœux au Chef d’Etat par les Corps de Défense, de Sécurité et de Renseignements. «Nous n’arrêterons que quand nous aurons eu gain de cause et été rétabli dans nos droits. Ils nous donnerons même des dédommagements», a ajouté le Commandant suprême.

Le Numéro Un burundais les a remerciés de la retenue dont ils ont fait preuve : «Nous avons reconnu que vous avez manifesté un sens de patriotisme. Vous avez fait respecter les lois régissant vos corps. Vous avez tourné le dos au costume des mercenaires».

Le président les a exhortés à garder le cap : «Ne faites pas marche arrière. Allez de l’avant. Combattez l’ennemi d’où qu’il vienne, Burundais ou non Burundais. Vous êtes avec Dieu».

Au sujet des défis auxquels les Corps de Défense, de Sécurité et de Renseignement font face, le Chef d’Etat a rappelé que les défis sont à la fois indissolubles et avantageux : « A travers ces embarras, il y’a du travail. Il ne faut pas les craindre. Laissez-les venir pour que vous ayez quoi faire l’année prochaine».

Il en a profité pour rendre hommage aux membres de ces corps qui sont tombés sous les drapeaux. «Ceux-là sont des héros. Ils ont refusé de trahir leur patrie. Ils ont accompli leur devoir. Ne trahissez pas votre pays, vos familles et vos compatriotes», leur a-t-il conseillé.

Le Chef de l’Etat a insisté sur la discipline : «Il n’y a pas deux commandants dans l’armée, il en est de même pour la police et pour le Service National des Renseignements ».

Il leur a prévenu qu’il ne faut pas prêter oreille aux commandements parallèles. Le président Nkurunziza en a appelé à la concorde entre la troupe et le commandement.