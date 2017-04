Interview exclusive – Laurent Delahousse : « Les compromis en politique sont faits avec ses adversaires »

03-04-2017

La coopération avec le Burundi, les questions sur la sécurité, le dialogue inter-burundais, etc. L’ambassadeur de France au Burundi répond à Iwacu.

Comment évaluez-vous la situation sécuritaire au Burundi ?

Tout dépend de ce qu’on appelle « sécurité. ». Il est clair qu’aujourd’hui on ne tire plus, on ne jette plus de grenades dans les grandes villes du Burundi et Bujumbura en particulier. Dans la capitale, on peut vaquer à ses occupations, sortir le soir sans craindre de se faire tirer dessus. En revanche, pour beaucoup de Burundais, notamment ceux qui ne sont pas en accord avec certaines orientations du pouvoir, la peur domine. On découvre chaque semaine des corps, des gens sont assassinés, d’autres sont arrêtés et emprisonnés, voire torturés… Il faut un suivi de cette situation de sécurité et des droits de l’homme dans le pays par un moyen qui soit parfaitement incontestable, c’est pour cela qu’il y a deux instruments internationaux : . le monitoring effectué par le bureau du Haut-commissaire aux droits de l’homme et la mission d’observation de l’Union africaine.

Mais ces deux institutions ne peuvent pas travailler parce que les accords internationaux avec les autorités burundaises n’ont pas été signés ?

Des négociations sont en cours et on espère tous une conclusion rapide pour que ces thermomètres qui permettent de mesurer objectivement la fièvre sécuritaire du Burundi puissent fonctionner et qu’on puisse en traiter les causes.

Qu’en est-il de l’ouverture de l’espace politique au Burundi ?

J’ose espérer qu’au-delà de la ville de Bujumbura, le pays est ouvert à l’ensemble des forces politiques. Je m’inquiète quand je vois très fréquemment l’arrestation des militants de l’opposition. Je m’inquiète quand je vois se développer comme des champignons, un peu partout dans le pays, des monuments à la gloire d’un seul parti, ce marquage territorial. J’espère qu’il s’agit simplement de l’enthousiasme local des militants plutôt que la proclamation que certaines portions du territoire seraient réservées à telle opinion politique plutôt qu’ouvertes à toutes.



Le Burundi est sous sanctions de l’Union européenne depuis mars 2016, allons-nous vers un dégel ?

Il ne s’agit pas de sanctions, mais plutôt de « mesures appropriées » décidées en en application de l’art 96 de la convention de Cotonou. Cela dit, nous sommes depuis plusieurs mois maintenant dans une phase de relative détente. Avec mes collègues, les nouveaux ambassadeurs de l’UE, nous sommes inspirés par une démarche de dialogue en vue de contribuer à rétablir la confiance. Et je constate au début de cette année, qu’on semble rencontrer une démarche en sens parallèle de la part des autorités burundaises. On constate des petits pas positifs sous forme de ce qu’on veut appeler des mesures de confiance.

Vous voulez dire que nous allons vers une normalisation des relations ?

Si la bonne volonté demeure, cette démarche pourrait j’espère conduire à terme à une normalisation de nos relations. Ces progrès sont bien sûr conditionnés par un certain nombre de signaux politiques forts, notamment sur le terrain des droits de l’Homme. L’Union européenne a très précisément indiqué par écrit aux autorités burundaises ce qu’elle attend d’elles pour pouvoir changer ces mesures, c’ est connu des deux parties. Nous espérons des progrès dans ce sens.

A quand la prochaine réévaluation de la situation au Burundi par l’Union européenne?

La situation au Burundi est en évaluation constante. C’est notre mission à nous les ambassadeurs sur place d’observer et de rendre compte de la situation telle que nous la percevons, telle qu’elle nous est rapportée.

Mais, pendant ce temps, la coopération continue, la France poursuit sa coopération bilatérale avec le Burundi. La volonté de continuer l’aide pour le peuple burundais est très forte et elle se traduit concrètement tous les jours.

Certes, nous avons dû suspendre certains programmes avec l’Etat burundais, mais notre action culturelle, notre coopération humanitaire, nos actions en faveur de la francophonie, des medias, des droits de l’Homme, notre soutien à des institutions indépendantes telles que l’Ombudsman, la Commission vérité et réconciliation ainsi que la Commission nationale indépendante des droits de l’Homme, continuent normalement.

Quelle appréciation faites-vous de la facilitation de M. Mkapa ?

Le dialogue inclusif conduit sous l’autorité du médiateur, le président Museveni et du facilitateur, l’ancien président tanzanien Mkapa est absolument essentiel.

Un certain nombre de personnes de l’opposition font l’objet de poursuites judiciaires de la part du Burundi et le gouvernement refuse de leur parler. Or, un véritable dialogue, c’est un échange avec des gens qui ne sont pas d’accord avec vous. Les compromis en politiques sont faits avec ses adversaires. Ce qui est important c’est que ce dialogue politique entre les acteurs burundais soit représentatif de l’ensemble du spectre politique en présence, parce que c’est aux Burundais eux-mêmes qu’il appartient de trouver les solutions à cette crise politique et il faut que toute la richesse des opinions politiques du Burundi soit représentée dans ce dialogue.

« La CVR est essentielle » Pour l’Ambassadeur de France au Burundi, la Commission vérité et réconciliation créée et prévue par les Accords d’Arusha est une institution absolument essentielle dans un pays tel que le Burundi « qui a été martyrisé par l’histoire. » D’après M. Delahousse, beaucoup de Burundais subissent encore « des séquelles de cette histoire tragique. Ils n’ont pas pu faire leur deuil ». La mission de la CVR est d’après lui absolument essentielle pour permettre « que le passé soit dit. » Il reconnaît toutefois que beaucoup de choses restent à faire pour que cette Commission puisse pleinement remplir sa mission. « Elle mérite un soutien international fort et nous Européens allons y contribuer », conclut-il.

Faites-vous allusion aux putschistes ?

Quand je regarde les personnalités qui sont poursuivies par la justice du Burundi, je vois un certain nombre de personnes dont la principale faute relève du un délit d’opinion, du fait de ne pas être d’accord. Je me réjouis que certaines noms aient été retirées l’an dernier de la liste des personnes poursuivies. Des progrès peuvent encore être faits. Et je veux croire à la sagesse des autorités burundaises pour reconnaître cet état de fait et entrer dans un dialogue avec des personnalités que, pour le moment, elles refusent de rencontrer.



Etes-vous optimiste pour la suite?

L’avenir est incertain. Il y a des facteurs qui peuvent conduire le pays vers une amélioration, vers le statut quo, mais aussi vers la dégradation de la situation. Je pense que sur le règlement de la crise politique, une certaine forme d’urgence s’impose, car la communauté internationale est aujourd’hui très mobilisée en faveur du Burundi mais si les résultats tardent, une forme de lassitude peut s’installer. Mon mandat ici est de travailler sur le scénario le plus optimiste.

Et comment faites-vous ?

Mon action consiste à insister sur ces facteurs positifs que nous rencontrons et à essayer de corriger les facteurs négatifs. Dans cette perspective, il y a indubitablement des nombreux éléments positifs de nature à permettre au Burundi d’entrer dans la voie du développement économique, social et démocratique. Naturellement, beaucoup de travail reste à faire. La situation politique doit être améliorée pour que la confiance revienne, notamment celle des partenaires actuels et potentiels du Burundi. J’espère qu’avec l’aide de la communauté internationale, l’aide des amis du Burundi, ldes forces politiques dans ce pays attèleront à ouvrir l’espace démocratique nécessaire pour que, lors des prochaines élections, les Burundais puissent exprimer un choix soient libre. J’entends, en tant que messager entre la France et le Burundi, contribuer à la réalisation du bon scénario, qui est parfaitement possible.