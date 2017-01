Lapsus linguae …

27-01-2017

Lundi 23 janvier, 568 détenus sont libérés et parmi eux des prisonniers politiques. Ils font partie des 2.500 prisonniers ayant bénéficié de la grâce présidentielle.

Après la libération, de vives réactions fusent de partout : les uns saluent la grâce, « un bon signe, un geste d’ouverture des autorités, un pas dans la réconciliation nationale ». D’autres, tel le Cnared, dénoncent « une manœuvre de faire les yeux doux aux bailleurs de fonds afin qu’ils ouvrent les robinets ». Il y en a même qui estiment qu’avec le budget d’austérité, l’Etat burundais n’est plus capable de nourrir tous les prisonniers. Bref, la mesure est différemment appréciée. Sauf bien sûr pour ceux qui bénéficient de cette sortie, car la liberté est l’aspiration de tout détenu. Il fallait d’ailleurs voir l’ambiance festive qui régnait à Mpimba.

Tout est bien qui finit bien. Pas tout à fait. Dans le reportage, la journaliste citant la ministre de la Justice dit que « même des coupables des crimes imprescriptibles ont été libérés». Hmm…Effervescence dans la rédaction. Tout le monde saute sur la journaliste qui aurait mal interprété les propos de madame la ministre. Sauf qu’après avoir écouté et réécouté le son, la ministre a affectivement prononcé cette phrase.

Des juristes sont appelés à la rescousse.

L’article 170 du Code pénal stipule que «La grâce n’éteint pas les peines prononcées contre le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre». L’article 150 stipule que «L’action publique relative aux crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre est imprescriptible».L’article 155 stipule que «Les peines prononcées contre les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre sont imprescriptibles».

Mais, à notre connaissance, aucun Burundais n’a jamais été condamné pour un de ces trois crimes. Comment pourrait-on alors grâcier quelqu’un condamné à un tel crime ?

Non, une juriste, qui plus est ministre de la Justice ne peut pas commettre une telle erreur. C’est peut-être un lapsus linguae ou l’émotion suscitée par cette libération…