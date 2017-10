Lancement à New York de « Still Standing »

18-10-2017

Les Editions Iwacu ont lancé, le 18 octobre à New York, la version anglaise de « Rester debout », sous le titre « Still Standing ». Depuis New-York, Antoine Kaburahe , auteur et éditeur de l’ouvrage indique que « la version anglaise répond à une forte demande des lecteurs anglophones après le succès de l’édition française ».

La sortie de cet ouvrage coïncide avec la remise ce mercredi à New York du « Civil courage Prize 2017» à Pierre-Claver Mbonimpa. Ce prix est remis à des personnes extraordinaires dont les actes, ont démontré « une résistance inébranlable au mal ».

M.Mbonimpa s’est dit heureux de voir son livre désormais disponible en anglais. Le militant des droits de l’Homme, qui vient de boucler une longue tournée de présentation de son livre au Canada, a entamé depuis ce lundi une visite aux Etats-Unis. Il a animé mercredi une conférence à la prestigieuse Université de Columbia. Des rencontres sont prévues au siège des Nations-Unies.

Le 20 octobre, M. Mbonimpa rencontrera la communauté burundaise de New-York avant de se rendre à Washington la semaine prochaine.

