L’Abubef prend le devant contre le cancer du col 

04-04-2017



L’association burundaise pour le bien-être familial (Abubef), organise, de ce mardi 4 au vendredi 7 avril, le dépistage gratuit du cancer du col à l’intention des femmes qui le désirent. Cette activité se déroule à son centre de Jabe, commune Mukaza en mairie de Bujumbura.

Selon Donavine Uwimana, responsable de ce centre, ce programme s’inscrit dans le cadre d’une formation à l’endroit des médecins. Elle affirme qu’un bon nombre de femmes ignorent encore la gravité de cette maladie virale.

«Le cancer du col de l’utérus est fréquent et emporte la vie de beaucoup de femmes. Cependant, il est possible de s’en prévenir en se soumettant à la vaccination.»

Elle affirme que les rapports sexuels précoces et la maternité féconde sont entre autres les facteurs de contamination du cancer du col. Elle soutient que les femmes en sont sujettes à partir du moment qu’elles commencent à être sexuellement actives. Et d’exhorter celles dont l’âge est compris entre 30ans et 45 ans à se dépêcher de faire le dépistage.

«Elles devraient se précipiter. C’est un idéal de se soumettre à l’examen tous les deux ans quand son âge est compris dans cette tranche d’âge.»

Audrine Kaneza, chargée du programme de dépistage de ce cancer au centre de l’Abubef de Jabe, fait savoir qu’il existe depuis 2014. «Il se fait normalement moyennant une somme de 2000 Fbu. Le dépistage est gratuit durant cette semaine en raison d’une formation en cours dans ce centre.»

Elle justifie ce programme par la volonté d’éveiller la conscience des femmes sur cette maladie. Et de renchérir que l’Abubef veut inciter le gouvernement à s’investir dans la lutte contre le cancer du col.

«Il est noyé au sein du programme des maladies chroniques. Il faut des subventions à l’endroit des femmes qui en souffrent. Il représente la plus importante cause de mortalité par cancer, hommes et femmes confondus.»

Signalons que le centre de l’Abubef de Jabe utilise la technique d’ «inspection visuelle» en raison de la cherté du frottis du col qui conditionne un laboratoire dont il ne dispose pas.