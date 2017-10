La vogue de la manucure-pédicure

12-10-2017

De jeunes femmes, en longue file d’attente pour un embellissement des ongles et orteils, ne passent plus inaperçues dans les couloirs des galeries ou sur les bords des rues, au centre-ville.

La gent féminine ne se refuse plus une manucure-pédicure. Elles préfèrent désormais le service « moins cher » de jeunes hommes « accueillants et sympas » que celui des salons de coiffure.

Dans la galerie « Le Parisien », 1ère étage, corridor de l’extrémité, il faut se frayer un chemin pour réussir à passer tellement le couloir est bondé, surtout le week-end.

Avec leur accueil chaleureux, leur sens de l’humour et leur service moins cher, Manassé et Fulgence ont réussi à gagner la confiance de la gent féminine. En embellissant leurs mains et ongles par divers soins (gommage, massage, pose de vernis…), ces deux manucures-pédicures ramassent une grande partie de l’argent jadis encaissé par les salons de coiffure.

L’un à 1 mètre de l’autre, chacun a ses clientes habituelles. La plupart viennent sachant à l’avance vers qui se diriger. L’un jette, de temps en temps, un regard vers l’autre pour voir combien de clientes il a. « C’est normal, nous cherchons tous de l’argent. Mais c’est sans rancune », se défendra l’un d’eux.

Le service dans un climat enjoué…

Que ce soit chez Manassé ou Fulgence, il faut s’asseoir selon l’ordre d’arrivée. Des chaises et divans sont là à cet effet. Et dire que la cliente préfère attendre 2h voire 3 que d’aller chez l’autre qui a moins de clientes ou pas du tout.

C’est dans une parfaite harmonie que le service se passe. Tout en entretenant les mains et ongles de sa cliente, le manucure engage un brin de causette.

« Une sorte d’amitié s’est créée entre nous », notera une cliente habituelle de Manassé. « Il est sympa et très accueillant », lâchera cette jeune femme, la vingtaine, sourire aux lèvres, regard dirigé vers son manucure « préféré ».

Toutes les clientes sont unanimes : le service est moins cher par rapport aux salons de coiffure où elles se rendaient auparavant. Une manucure-pédicure coûte 8.000 Fbu dans des salons de coiffures contre 5.000 Fbu dans la galerie « Le Parisien ». Pour la pose de faux ongles, il faut débourser 8000 Fbu.

Un commerce des plus fructueux

L’un de ces jeunes hommes affirme qu’il peut facilement ramasser 100.000 Fbu par jour, pendant le week-end. Les autres jours, il empoche la moitié.

Un manucure qui travaille au rez-de-chaussée de la galerie « Le Parisien » vante également un commerce non seulement rentable, mais aussi moins stressant. « Je quitte la maison, le matin, avec 350 Fbu seulement pour le bus et j’y retourne avec 15.000, 20.000 Fbu.»

Ce commerçant affirme qu’il n’a pas beaucoup de « fans » comme Manassé ou Fulgence. Car ces derniers sont vieux dans le métier (5 ans).

Ce commerce s’observe également aux bords des rues au centre-ville. Avenue de la mission, « Plaza » (près de la Poste)… Toujours de jeunes hommes, la vingtaine, prêts à embellir les mains et pieds de ces citadines.