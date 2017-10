La ministre de la Santé sur la sellette

20-10-2017

Le fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose vient de retirer au ministère de la santé la gestion des subventions (2018-2020). La mauvaise gestion des fonds à l’origine de la mesure.

Défaillance dans la gestion financière et la passation des marchés. C’est, entre autres, l’accusation du fonds mondial à l’endroit du ministère de la santé. Une gestion desormais accordée au Programme des nations unies pour le développement(PNUD).

C’est dans une correspondance de ce 12 octobre adressée à la ministre de la Santé que le fonds mondial dénonce les performances plutôt médiocres dans la gestion de ces fonds.

« Les subventions mises en œuvre au Burundi au terme de l’année 2016 ont la note B2 (2 sur 5) », peut-on lire dans cette correspondance. D’après le fonds mondial, les résultats programmatiques et financiers ne sont pas à la hauteur des cibles convenues. Il dénonce un financement non-utilisé estimé à 30 millions USD.

Tout en assurant une utilisation efficiente des ressources disponibles, les programmes chargés de la mise en œuvre des activités doivent prioriser la gestion des ressources de manière à accroître les bénéfices pour la population, souligne le fonds mondial.

La ministre de la santé au centre du jeu

Un médecin technicien du programme national de lutte contre le sida(PNLS), sous couvert d’anonymat, affirme que la ministre de la santé publique et de lutte contre le sida, Dr Josiane Nijimbere, serait la principale responsable de tous ces maux.

Depuis qu’elle est à la tête du ministère, témoigne cette source, Mme Nijimbere veut tout contrôler. Au point de licencier des employés du ministère pour recruter « les siens ».

Ce médecin confie que la ministre aurait déjà licencié deux directeurs du PNLS parce qu’ils n’étaient pas sur une même longueur d’ondes qu’elle.

D’après ce témoin, la ministre a voulu destituer, en vain, certains techniciens du PNLS. Mais elle n’avait pas ce pouvoir. Ils ont été recrutés par le fonds mondial.

C’est ainsi qu’elle refusait de débloquer de l’argent pour que ces techniciens puissent travailler. De surcroît, elle réquisitionnait des véhicules normalement destinés aux activités financées par le fonds mondial.

A cause de ce comportement, l’utilisation des fonds de 2016 qui devrait commencer en mars 2016 a débuté au mois de novembre, selon ce technicien.

Et de confier que des employés de ce programme ont déjà reçu les lettres de préavis de fin de contrat suite au retrait de la gestion des fonds.

Contactée, la ministre de la santé n’a pas voulu s’exprimer.

L’alarme avait déjà sonné…

La corruption dans le processus de recrutement, la violation des directives dans la gestion des véhicules, la réquisition «humiliante et forcée» des véhicules, … des magouilles du ministère de la santé dénoncées par les ONG locales Capes+ (collectif des associations des personnes infectées et affectées par le VIH-Sida) et Pisc-Burundi (plateforme intégrale de la société civile) au mois de février dernier.

C’est dans une lettre adressée à la ministre de la santé que ces organisations l’avaient mise en garde.

Ces ONG avaient également dénoncé « les menaces de la ministre envers les directeurs de programmes qui sont obligés de recruter des personnes sans tenir compte des critères requis. »

Elles avaient affirmé, dans cette correspondance, que ces irrégularités pourraient faire perdre au pays un montant estimé à plus de 72 millions USD de la part du Fonds monétaire international (FMI).

>>Réactions

Capes+ : « Une perte énorme pour le pays »

Pour Hamza Burikukiye, président du Capes+, ce retrait de la gestion des fonds est une perte énorme pour un pays pauvre comme le Burundi.

D’après lui, cet argent qui vient de partir en fumée était une manne non seulement pour les malades mais aussi pour les employés de ces programmes. Ces derniers vont perdre leur boulot. « C’est très regrettable »

Il rappelle qu’il avait déjà mis en garde la ministre contre ces magouilles. « Je croyais que le ministère s’était corrigé. Mais apparemment non. »

Olucome : « La ministre de la santé devrait être limogée sans délai »

Dans un communiqué sorti ce mercredi 18 octobre, Gabriel Rufyiri, président de l’Observatoire de lutte contre les malversations économiques(Olucome), demande au gouvernement de limoger sans délai le 2ème vice-président de la république, la ministre de la santé et les membres du comité national chargé du suivi des fonds. Cela en vue de corriger les fautes lourdes qu’ils ont commises dans la gestion de l’aide du fonds mondial.

Il demande en outre à l’Assemblée nationale d’inviter d’urgence la ministre de la santé au cours d’une session pour qu’elle réponde aux questions orales liées à ses manquements.