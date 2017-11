« La Loi des lois » en danger

03-11-2017

Le retrait effectif du Burundi de la CPI le 27 octobre dernier a fait couler beaucoup d’encre au pays comme à l’étranger. Trois jours plus tôt, un autre événement appelé à changer profondément l’avenir du pays s’était passé : Le gouvernement avait adopté un projet de révision de la Constitution. Des débats houleux, de vives réactions ont alors fusé de partout.

L’opposition y a vu directement une manoeuvre de laisser le boulevard libre au président Nkurunziza afin de régner jusqu’en 2034. Le mandat présidentiel passant au septennat renouvelable une fois. Le projet contient plusieurs retouches, mais les opposants insistent sur ce dernier qui est à la base de la crise que traverse le Burundi.

« C’est la ligne rouge qu’il ne fallait pas franchir… Pierre Nkurunziza vient d’enterrer définitivement l’accord de paix d’Arusha… Nous considérons qu’il s’agit d’une déclaration de guerre contre le peuple burundais », a déclaré le président du Cnared, la plateforme de l’opposition radicale en exil. Le camp du chef de l’Etat parle plutôt de spéculation : « Seuls les Bagumyabanga décideront du choix de leur candidat. Ce n’est pas encore le moment.»

Question : Est-ce que le moment est opportun pour modifier cette « Loi des lois ? »

L’article 299 stipule qu’aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à l’unité nationale, à la cohésion du peuple burundais, à la laïcité de l’Etat, à la réconciliation, à la démocratie, à l’intégrité du territoire de la République.

Une Constitution n’est pas un texte ordinaire. C’est un acte solennel par lequel une société déclare les principes qui la fondent, qui la rassemblent et qui l’organisent. Entre autres revendications de la population, selon la Commission nationale du dialogue inter burundais (Cndi), étaient la non limitation des mandats présidentiels et la suprématie de la Constitution sur l’Accord d’Arusha.

L’opposition radicale et la Société civile en exil ont rejeté catégoriquement les conclusions de la Commission.

Il y a donc risque d’aboutir à une instabilité du texte constitutionnel, qui pourra être modifié au gré des circonstances et des rapports de force alors même qu’il a pour fonction de mettre en place un cadre institutionnel permettant de surmonter les crises. Si le projet d’amendement est soumis au référendum, quid des Burundais en exil ? S’il advenait que les choses changent, ils feraient la même chose. La Constitution perdrait ainsi sa portée symbolique et sa suprématie par rapport aux autres textes juridiques.