La guerre des mots à Genève

25-09-2017

La Commission indépendante d’enquête sur le Burundi a présenté son rapport final, mardi 19 septembre, devant le Conseil des droits de l’Homme. Une session riche en passe d’armes entre Bujumbura et Fatsah Ouguergouz.

Des accusations ont fusé de partout. Il y a d’abord eu celles du représentant permanent du Burundi auprès du Conseil des droits de l’Homme. Rénovât Tabou a accusé la commission d’avoir un agenda caché. Il a également assuré que la commission a fait montre d’affection et de sympathie à l’endroit des insurgés, se refusant d’enquêter sur eux.

Poussant le bouchon un peu plus loin, l’ambassadeur s’est dit surpris du silence complaisant de la Commission sur les différentes crises qui ont endeuillé le Burundi depuis l’indépendance. « Quelle justification peut-elle donner sur l’unique choix de la crise de 2015 ?»

Selon lui, Fatsah Ouguergouz et ses collègues ont failli notamment aux principes d’universalité, d’objectivité ainsi que de mettre fin à la pratique du deux poids deux mesures et à toute politisation. Et de conclure : « Le Burundi rejette publiquement et intégralement le rapport et demande son invalidité. »

La réponse du berger à la bergère

Assez remonté contre Bujumbura, le président de la commission d’enquête n’y est pas allé avec le dos de la cuillère : « De tels propos ne grandissent ni leurs auteurs ni le gouvernement qu’ils représentent. » Et d’ajouter une pique assassine : « C’est par un silence, un silence qui se veut apaisant, que je me contenterai de répondre à de tels propos. C’est par contre à voix haute que je confirmerai chacune des conclusions et des recommandations de notre rapport. »

Le rapport de la commission d’enquête sur le Burundi porte des accusations graves contre Bujumbura. Il accuse les hautes autorités burundaises de crimes contre l’Humanité et demande à la CPI d’enquêter.

Avant la fin de cette 36ème session, une résolution doit être soumise au vote des Etats membres. Elle prévoit notamment d’adhérer aux recommandations de la commission. Entre autres la saisine de la Cour pénale internationale et le renouvellement du mandat de la commission d’enquête pour une année.

Une course contre la montre est donc lancée. Le Burundi a annoncé sa décision de se retirer du Statut de Rome le 27 octobre 2016. Un retrait qui prendra effet le 27 octobre prochain. L’UE est déjà à l’œuvre avec un draft de la résolution à proposer au Conseil des droits de l’Homme. Le gouvernement burundais, quant à lui, continue son lobbying, essayant de gagner à sa cause les pays africains.

>>Réactions

L’UE pour la saisine de la CPI

« Nous rappelons que les Etats membres du conseil doivent respecter les normes les plus strictes en matière des droits de l’Homme, » a déclaré l’UE. Elle souscrit à l’idée que tout crime international doit être poursuivi par les instances judiciaires et appelle à ce que les recommandations concernant l’ouverture par la CPI soient prises en considération. Tout en demandant le renouvellement du mandat de la commission, elle a insisté sur la médiation sous l’égide de l’EAC comme seule solution à la crise. Et de conclure qu’il est crucial que le gouvernement participe sans condition préalable au dialogue afin de se mettre d’accord sur les conditions propices pour des élections libres en 2020.

La RDC déplore la politisation du Conseil des droits de l’Homme

Pour la République démocratique du Congo, lorsque l’Assemblée générale a créé le Conseil des droits de l’Homme, elle espérait notamment mettre fin à la pratique du deux poids deux mesures et à toute politisation. Son représentant a déploré qu’on se soit écarté petit à petit de la ligne de conduite tracée par l’Assemblée générale. Et le cas du Burundi en est une illustration par excellence. « Catégoriser les crimes et distinguer les bons criminels qu’il ne faut pas poursuivre et les mauvais criminels qu’il faut à tout prix poursuivre et déférer à CPI relève de la politisation de ce conseil. Il a ainsi insisté sur la nécessité de promouvoir un bon climat de coopération afin d’aboutir à une solution concertée au lieu d’intimidations.