La famille de feu Cyprien Ntaryamira sort de son silence

10-04-2017

Le Burundi a commémoré, ce 6 avril, le 23ème anniversaire de la mort du successeur de Melchior Ndadaye. Sa veuve demande qu’il soit élevé au rang de héros de la paix.

« Un acte de reconnaissance.» C’est ce que Sylvane Ntaryamira demande au peuple burundais. Elle souhaite que les Burundais saisissent l’ampleur de l’amour pour la patrie et le sacrifice de son défunt mari. « Cela servira de tremplin pour les jeunes générations en manque de héros, de symbole. »

Selon elle, son mari n’a pas demandé à être président. Après l’assassinat du président Ndadaye et du président de l’Assemblée nationale de l’époque, la chambre basse du parlement s’est convenue sur la personne de Cyprien Ntaryamira pour occuper le fauteuil présidentiel. « Accepter de prendre les rênes du pays avec le chaos et la désolation qui régnaient à cette époque n’était pas chose facile, » fait remarquer Sylvane Ntaryamira, avant et d’insister : « Cela prouve la forte personnalité, la détermination de mon mari pour œuvrer pour un Burundi paisible et démocratique. »

La veuve du président se souvient des tracts répandus dans la capitale à la veille du sommet des chefs d’Etat de la région en Tanzanie. Ces tracts faisaient allusion au prochain assassinat du président s’il s’y rendait. « J’avais peur, mais il a bravé la mort. Il était prêt à tout donner pour son pays. »

Concernant les démarches entreprises par la famille du défunt pour savoir la vérité sur ce qui s’est passé, celle-ci parle d’une correspondance adressée en 1999 au Secrétaire Général de l’ONU. Elle demandait la mise en place d’une commission d’enquête internationale pour que la vérité sur le crash éclate. « Jusqu’ici, il n’y a pas eu de suite à ma requête», fait savoir Sylvana Ntaryamira. Elle demande au Gouvernement burundais de prendre le relais en soumettant cette demande aux Nations unies. La famille du défunt doute de la capacité de la Commission vérité et réconciliation quant au fait de mener de véritables enquêtes. « Le président Ntaryamira a été assassiné à l’étranger. C’est pourquoi une enquête internationale est de mise.»

Par ailleurs, selon les sources proches des familles des deux ministres disparus dans ce crash, celles-ci ont porté plainte contre X en France.

Le crash du 6 avril 1994

Le président Cyprien Ntaryamira rentre du sommet des Chefs d’Etat, à Dar-es-Salaam, sur la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs en général et au Burundi en particulier. Le jet présidentiel burundais est en panne. Le président rwandais Juvénal Habyarimana l’invite alors à bord de l’avion rwandais. Il s’empresse d’accepter. Il n’est pas le seul Burundais à bord. Deux ministres sont avec lui. Il s’agit de Bernard Ciza et Cyriaque Simbizi.

Alors que l’avion amorce son atterrissage à l’aéroport international de Kanombe, l’appareil est pulvérisé par un missile sol-air au-dessus de Kigali au Rwanda. Les deux présidents ainsi que tous les autres passagers périssent.

>>Réactions



Philippe Nzobonariba : « La responsabilité première incombe à l’Etat rwandais »

Le porte-parole du Gouvernent, Philippe Nzobonariba, parle d’un attentat dont les circonstances n’ont pas encore été élucidées. Il ajoute que l’affaire est complexe parce qu’elle engage le Burundi, la France et le Rwanda. Comme ces trois pays sont impliqués dans la recherche de cette vérité, le Burundi pourra s’appuyer sur ce que les enquêtes déjà entamées par les autres pays vont relever. M.Nzobonariba précise que la responsabilité première à faire surgir la vérité incombe à l’Etat rwandais, le théâtre de cet attentat. Et d’affirmer que le Burundi et les familles des victimes ne sont pas prêts à renoncer « pour que les leurs terminent dans l’oubli et dans l’anonymat ». Le Secrétaire général du Gouvernement appelle la population burundaise à la patience et à l’attente de la proclamation des résultats des enquêtes.

Pour le président de la CVR, ce sera un travail difficile que d’enquêter sur la mort de Cyprien Ntaryamira, le crash s’étant produit à l’extérieur du pays. Plusieurs pistes sont à défricher. Certaines sont à la portée de la CVR, d’autres pas. « Notre compétence se limite au seul territoire du Burundi. » Mgr Jean Louis Nahimana indique, toutefois, qu’ils vont enquêter, rechercher les informations, les rassembler et les recouper jusqu’à tenir le fin fond de l’histoire. Même si nous n’allons pas travailler sur le côté justice, il n’empêche que nous allons émettre des recommandations pour que justice soit faite.

L’ancien chef d’Etat et compagnon du défunt évoque un homme pragmatique, de décision, un homme de proximité avec la population. Le président Cyprien Ntaryamira avait transcendé les questions ethniques et avait à cœur la discipline. S’il revenait aujourd’hui, il prononcerait ce même discours pour que tout le monde tienne au respect des lois, au respect mutuel et à la gestion équitable. Pour Sylvestre Ntibantunganya, le Gouvernement devrait coopérer avec tous ceux qui, aux niveaux régional et international, travaillent sur cette question. Selon lui, les Burundais fondent leur espoir beaucoup plus dans le travail de la CVR.

Pour le vice-président du parti Frodebu, le président défunt était un homme qui prônait l’unité des Burundais dans leur diversité d’opinions. Il était pour un Etat de droit, une démocratie qui respecte tout un chacun. Léonce Ngendakumana dit ne pas attendre la vérité du pouvoir Cndd-Fdd qui prône uniquement la loi d’amnistie et qui aimerait que le dossier soit pris en main par la CVR. « C’est un paradoxe de confier le dossier Ntaryamira à cette commission qui a compétence de travailler sur le territoire burundais. Alors qu’il est mort au Rwanda. »