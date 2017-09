La désillusion chez les riverains de la Ntahangwa

26-09-2017

Les travaux de stabilisation des berges de la principale rivière traversant Bujumbura avancent à pas de tortue. Avec la saison pluvieuse, l’espoir né chez les riverains avec leur lancement a vite cédé la place au désespoir.

« Qu’ils arrêtent de se moquer de nous et de jouer avec notre vie! », lâche un habitant de Kigobe-Sud extension. Cet homme, quadragénaire, dit qu’il n’y a plus d’espoir que leurs maisons soient sauvées. « Comment peuvent-ils expliquer qu’après plus de deux mois de travaux, ils ne sont même pas parvenus à tracer un chemin pour l’eau ? ». Nos maisons sont en train de tomber l’une après l’autre, désespère-t-il, nous avions contracté des crédits avec l’assurance de l’urbanisme que nos parcelles seraient protégées.

Il dit douter de l’existence d’une étude sérieuse pour lancer ces travaux. «C’est tout simplement une façon de capter l’argent du contribuable. Rien n’est en train d’être fait.»

I.J., un jeune croisé sur place se montre déçu : « Vu l’ampleur des dégâts, une vingtaine d’ouvriers sans matériels peut-elle réaliser quelque chose de durable ? » A moins d’un miracle, la Ntahangwa va encore causer des dégâts, glisse-t-il avant de continuer son chemin.

Un autre riverain fulmine : « Si c’était moi le gestionnaire du pays, toutes ces autorités qui ont donné des parcelles à cet endroit devraient se retrouver en prison. » Et de lancer une pique assassine : « Même si les travaux piétinent ici, sûrement que les gagnants du marché sont en train de s’ériger des buildings quelque part. »

Le gouvernement tranquillise

Sur terrain, à quelques jours de la fin de la durée impartie à ces travaux, la situation est inquiétante. Seulement une vingtaine d’ouvriers s’active pour ériger des gabions. Les pluies du week-end ont déjà balayé tout ce qu’on avait annoncé comme nouveau chemin pour l’eau de la Ntahangwa.

Sans gants, sans brouettes, ni bottines, des ouvriers, dont la plupart viennent de Cibitoke, sont aussi à bout de souffle. « On ne fait que s’exécuter. On ne parviendra pas à sauver ces maisons. C’est peine perdue !», se désole un des ouvriers. Il assure que le matériel disponible est insuffisant.

Face aux lamentations, Anicet Ndayizeye, ministre de l’Environnement se veut rassurant : « Nous sommes en train d’approcher les 50% des travaux à effectuer et nous sommes en train de mobiliser toutes les forces pour pouvoir canaliser cette rivière.» Il reconnaît qu’il y a eu un problème de matériel et que certaines machines sont tombées en panne. Il fait savoir que les machines de l’armée avaient été sollicitées. Mais cette dernière avait programmé les jeux militaires de l’EAC. « Leurs machines n’ont donc pas été disponibles tout le temps.»

Toutefois, le ministre s’est voulu rassurant : « Nous espérons qu’avec le mois d’octobre, les travaux seront finis et les berges de la Ntahangwa stabilisées.» Ainsi, il appelle les riverains à planter des arbres, des bambous… au bord de cette rivière, dès la fin des travaux.

Signalons que ces travaux concernent également Mugoboka à Mutanga-Sud, zone Rohero, commune Mukaza. Néanmoins, aucune activité n’y est en cours.