La CPI autorise l’ouverture d’une enquête sur le Burundi

10-11-2017

La Chambre préliminaire III de la Cour pénale internationale a autorisé la procureure Fatou Bensouda d’ouvrir une enquête. Un coup dur pour Bujumbura.

Composée des juges Chang-ho Chung, Antoine Kesia-Mbe Mindua et Raul C. Pangalangan, cette Chambre a jugé que les éléments justificatifs présentés par la procureure de la CPI donnent une base raisonnable pour mener une enquête. Elle concerne les crimes contre l’humanité qui auraient été commis à partir du 26 avril 2015 au moins au Burundi et, dans certains cas, à l’extérieur du pays par des ressortissants burundais.

La CPI estime que plus de 1 200 personnes auraient été tuées. Elle chiffre les détentions illégales ainsi que les disparitions par milliers. Les disparitions s’évalueraient par centaines. Les violences alléguées auraient entraîné le déplacement de 413 490 personnes entre avril 2015 et mai 2017.

Selon cette cour, ces crimes auraient été commis par des agents de l’État dont la police, le Service national de renseignement, des unités de l’armée burundaise et conjointement avec des membres des Imbonerakure, ligue des jeunes du parti au pouvoir.

Quid de la compétence de la CPI ?

La procureure est donc autorisée à étendre son enquête à des crimes perpétrés avant le 26 avril 2015 ou se poursuivant après le 26 octobre 2017, si certaines conditions juridiques sont remplies.

Selon le communiqué de cette cour de la Haye, la Chambre préliminaire III a, dans un premier temps, rendu sa décision sous scellés, le 25 octobre 2017. Elle a accepté à titre exceptionnel que la procédure relative à la demande d’autorisation d’enquêter soit menée sous scellés avec la participation du seul procureur.

Malgré le retrait définitif du Burundi de la CPI, cette cour demeure néanmoins compétente, selon elle. Ce, à l’égard de tout crime commis jusqu’au 26 octobre 2017 inclus. « Elle peut donc exercer sa compétence même après que ce retrait a pris effet dès lors que l’enquête ou les poursuites portent sur les crimes qui auraient été commis à l’époque où le Burundi était un État partie au Statut de Rome. »

En outre, la CPI exige la coopération du Burundi car elle indique « l’avoir autorisée le 25 octobre avant la date à laquelle le retrait a pris effet.» Cette obligation de coopérer dure aussi longtemps que l’enquête sera en cours et s’applique à toute procédure résultant de celle-ci.

La procureure indique qu’elle ne va pas se limiter aux incidents et crimes décrits dans la décision. Sur la base des éléments de preuve, elle va élargir son enquête à d’autres crimes contre l’humanité ou au génocide et aux crimes de guerre, dès lors qu’elle reste dans les limites des paramètres de l’enquête telle qu’elle a été autorisée. Elle déplore l’inaction de Bujumbura. Par conséquent, il n’y a pas de conflit de compétence entre la Cour et le Burundi.

Fatou Bensouda assure qu’elle recueillera les éléments de preuve de façon indépendante, impartiale et objective.

L’enquête pourra durer aussi longtemps que nécessaire. Si des preuves suffisantes en matière de responsabilité pénale sont établies, le procureur demandera de délivrer soit des citations à comparaître soit des mandats d’arrêt aux personnes soupçonnées.

C’est un coup dur pour Bujumbura, qui pensait en avoir fini avec la CPI. Il se croyait à l’abri des poursuites depuis son retrait définitif le 27 octobre. Des manifestations de joie ont été organisées dans tout le pays, le pouvoir se félicitant du retrait de cette cour jugée « cet instrument impérialiste et corrompu.»

>>Réactions

Willy Nyamitwe : « Autorisation antidatée »

Dans une série de tweets, le conseiller principal à la présidence chargé de la Communication, Willy Nyamitwe, n’y est pas allé de main morte : «#Burundi: La tricherie de @IntlCrimCourt est ici en marche. Cette autorisation est antidatée (25-10-2017). Le hashtag #Twenga est ici bien indiqué car la #CPI va nous livrer sa partie « fiction ». Il ajoute une couche : «La #CPI, corrompue, vient de se tirer encore une balle dans le pied. La tricherie saute aux yeux. Sans doute que le #Burundi sortira vainqueur de cette bataille, c’est la dernière carte de l’Occident. »

Tatien Sibomana : « Nous sommes satisfaits »

Pour le politicien Tatien Sibomana, quand il y a des résolutions onusiennes, il faut que les Etats membres soient conséquents : «Le pays concerné a intérêt à coopérer sinon le processus ne s’arrête pas pour autant ». Par ailleurs, rappelle-t-il, la Commission d’enquête avait conclu sur l’existence de violations des droits de l’homme au Burundi. En outre, elle a montré que la justice n’a pas fait correctement son travail de poursuivre les auteurs.

Ainsi, M. Sibomana estime qu’il va de soi que la CPI, créée pour suppléer à ce genre de manquements de différents appareils judiciaires nationaux, se saisisse des poursuites. Et de conclure : « Nous sommes satisfaits de l’issue ».

Aimé Magera : « Une nouvelle satisfaisante »

D’après ce porte-parole d’Agathon Rwasa, sa famille politique accueille cette nouvelle avec satisfaction. Les membres du Fnl pro-Rwasa ont payé un lourd tribut et sont les premières victimes des crimes commis au Burundi depuis 2005 : « Souvenez-vous du plan Safisha, des exécutions de nos membres à Muyinga en 2006, des arrestations abusives suivis d’assassinats. » Selon lui, sa famille politique a toujours demandé justice pour ces victimes. « Cette annonce vient en partie répondre à nos doléances. » Aussi, confie M. Magera, elle vient rappeler à Bujumbura qu’il ne peut pas échapper à la justice. Les autorités sont plutôt tenues de coopérer avec la justice internationale. «Cette décision des juges de la CPI date du 25 octobre 2017 avant le retrait officiel du Burundi du statut de Rome.» Toutefois, le porte-parole d’Agathon Rwasa garde quelques réserves : «Il est vrai qu’il s’agit d’un grand pas mais tant que le régime de Bujumbura reste aux commandes, la situation risque de rester la même. » Et de demander aux NU d’appliquer la résolution 2303 et influer sur l’UA pour qu’il soit envoyé au Burundi une force d’interposition pour protéger la population.

Lambert Nigarura : « Victoire pour les victimes »

Cet activiste des droits humains a vite réagi sur son compte twitter : «#Burundi, victoire pour les victimes des crimes au Bdi, la CPI décide d’ouvrir les enquêtes » Et d’ajouter : «#Burundi, la récréation terminée, un ouf de soulagement pour les familles des victimes @IntlCrimCourt »

François-Xavier Ndaruzaniye : « Nous allons nous y opposer »

Pour François-Xavier Ndaruzaniye, président de la Ligue Izere Ntiwihebure, le Burundi n’est plus concerné par cet ‘’instrument coercitif’’ de l’Occident. Les juges de la CPI sont corrompus. Et de déclarer: « Nous allons nous y opposer à l’instar des USA qui ont refusé ces pseudo-enquêtes sur les soldats américains en Afghanistan. »

Eclairage de la CPI

Pourquoi la décision de la Chambre a-t-elle été initialement rendue sous scellés et pourquoi sa notification a-t-elle été repoussée ?

Le 5 septembre 2017, la Chambre a reçu de la procureure une demande d’autorisation d’ouvrir une enquête, déposée sous scellés et sous la mention « réservé à l’Accusation ». Après avoir ordonné à la procureure de fournir des informations supplémentaires, la Chambre a accepté, à titre exceptionnel, de mener la procédure d’autorisation sous scellés et avec la participation de la seule procureure afin d’atténuer les risques pesant sur la vie et le bien être des victimes et des témoins potentiels. La Chambre a tenu compte du fait que de multiples sources faisaient état de pressions, d’intimidations ou d’atteintes exercées par le gouvernement en place au Burundi sur des victimes et des témoins potentiels.

En outre, en raison des risques persistants auxquels font face les victimes et les témoins potentiels au Burundi et dans les pays voisins, ainsi que du défaut complet de coopération internationale de la part des autorités burundaises, la procureure a été autorisée à repousser de dix jours ouvrables la notification aux États qui auraient normalement compétence à l’égard des crimes allégués de la décision d’autoriser l’ouverture d’une enquête. Ce report limité a été accordé à titre exceptionnel dans le seul but de permettre à la procureure et au greffe de la CPI d’élaborer et de mettre en œuvre pendant cette période de dix jours des mesures de protection permettant d’atténuer les risques encourus par les victimes et les témoins potentiels.

Le Burundi a-t-il l’obligation de coopérer avec la CPI après que son retrait a pris effet le 27 octobre 2017?

Oui, la décision de la Chambre préliminaire a été rendue le 25 octobre 2017, avant la date à laquelle le retrait du Burundi a pris effet. Ainsi, conformément à l’article 127 du Statut de Rome qui régit spécifiquement le retrait des États du Traité, le Burundi a le devoir de coopérer avec la Cour aux fins de l’enquête pénale ouverte avant le 27 octobre 2017.

De l’avis de la Chambre, toute obligation du Burundi qui découlerait de la décision autorisant l’ouverture d’une enquête subsisterait après le retrait du Burundi. L’obligation de coopérer reste en vigueur tant que dure l’enquête et s’applique à toute procédure résultant de celle ci. Le Burundi a accepté ces obligations en ratifiant le Statut de Rome. Le cas échéant, la Cour peut prendre acte de la non coopération du Burundi et en informer l’Assemblée des États parties pour que celle ci prenne les mesures qu’elle jugerait appropriées.

Le Burundi peut-il contester cette décision?

Si le Burundi – qui aurait normalement compétence à l’égard des crimes allégués – n’a pas pu participer au processus d’autorisation de l’enquête, il peut toutefois demander à la procureure de la CPI de lui déférer le soin de l’enquête. Aux termes de l’article 18 du Statut de Rome, le Burundi peut, dans le mois qui suit la notification de l’ouverture de l’enquête, informer la procureure qu’il ouvre ou a ouvert lui même une enquête sur ses ressortissants pour des actes criminels qui pourraient être constitutifs de crimes relevant de la compétence de la Cour et qui ont un rapport avec les renseignements notifiés par la procureure de la CPI. À la demande du Burundi, la procureure défère à cet État le soin de l’enquête. En cas de désaccord avec cette demande, la procureure serait tenue de redemander à la Chambre préliminaire l’autorisation d’ouvrir une enquête. Le Burundi ou la procureure peut relever appel, devant la Chambre d’appel de la CPI, de la décision subséquente de la Chambre préliminaire.