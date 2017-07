La CNIDH entre dans l’Histoire

03-07-2017

Lors de la 35ème session du Conseil des droits de l’Homme, la CNIDH a fait une déclaration très remarquée. Une description de la situation qui a laissé pantois.

Quid des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et des disparitions forcées, monsieur le président ? Dans sa déclaration au Conseil des droits de l’Homme, à Genève, mercredi 14 juin, le président de la Commission nationale indépendante des droits de l’Homme (CNDIH), Jean-Baptiste Baribonekeza, assure que « des améliorations significatives s’observent au niveau de la situation sécuritaire au Burundi, en dépit d’un certain nombre d’incidents sécuritaires relevés ici et là dans le pays. » Faut-il comprendre que la CNIDH les classe dans la catégorie « incidents sécuritaires » ?

Le rapport à mi-parcours de la Commission d’enquête sur le Burundi fait notamment état d’exécutions extrajudiciaires, d’actes de torture, de violences sexuelles et de disparitions forcées.

« L’observation quotidienne de la CNDIH indique que le niveau et les tendances des violations des droits de l’Homme observées depuis deux ans sont en train de se renverser… », soutient son président. Ledit rapport signale que, depuis fin 2016, des atteintes aux droits de l’Homme sont commises de manière clandestine.

Vous ne faites pas non plus écho, monsieur le président, à la sortie médiatique du Haut-commissariat pour les droits de l’Homme (HCDH) qui s’était alarmé, fin avril dernier, d’une campagne de terreur, dénonçant des appels à la haine et à la violence des responsables du parti au pouvoir ou de l’administration. Cette campagne de terreur s’illustrant parfaitement avec une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, fin mars-début avril. On y voit des Imbonerakure qui chantent des slogans appelant à « mettre enceintes des femmes de l’opposition afin qu’elles mettent au monde des Imbonerakure. »



Mission « accomplie »

Parmi les préoccupations de la CNDIH, du moins celles soulevées dans ladite déclaration, pas d’attention particulière sur le sort des militants pro-Rwasa. Et pourtant 12 d’entre eux – au moins – ont été arrêtés du 31 mai au 20 juin dernier, selon les enquêtes d’Iwacu. Doit-on en inférer, monsieur le président, qu’ils se complaisent dans la violation de la loi, tels des pourceaux d’Epicure dans la concupiscence?

Idem pour le sort de «plus de 400.000 réfugiés et 209.000 déplacés internes». Le Sous-Secrétaire général des Nations unies aux affaires politiques, Tayé-Brook Zerihoun, s’en était préoccupé, mardi 20 juin, notant toutefois que le gouvernement burundais avait levé certaines restrictions à l’accès humanitaire.

The last but not the least avec « la persistance des malentendus ayant conduit à la radiation, la fermeture ou la suspension de certaines organisations de la société civile et de médias, ainsi que la suspension de la coopération entre le gouvernement et certains mécanismes des droits de l’Homme des Nations unies. » Si les restrictions aux libertés civiles, le rétrécissement des espaces de dissidence et le refus systématique de collaborer avec les observateurs des droits de l’Homme de l’Onu s’avèrent être des « malentendus », il s’entend qu’il reviendra à l’acteur gouvernemental de les dissiper.

Il nous semble pourtant que le président de la CNIDH avait à Genève l’occasion de lancer un message fort sur tout ce qu’il appelle « malentendus ». Se poser en observateur lucide, froid, d’une situation qui est aux antipodes de sa déclaration. Le président de la CNIDH devrait être un veilleur, un éveilleur des consciences. Malheureusement, il a fait fi du sacro-saint principe d’indépendance de son institution, pourtant inscrit dans son ADN. L’histoire est sévère, cette déclaration fera date, pour la raison que tout le monde peut deviner aisément…