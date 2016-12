La clé du septième ciel

29-12-2016

Nombre de femmes ont du mal à jouir pendant leurs relations sexuelles. Quelques suggestions d’experts pour arriver au summum du plaisir.

Sur un échantillon de 87 Burundaises (28-40 ans), 67% affirment n’avoir jamais joui. C’est l’étude réalisée, au cours de cette année, par le conseiller sexuel également thérapeute, Bény Ndayishimiye.

D’après le dictionnaire sexuel « lexique/glossaire des expressions sexuelles», la jouissance est «le plus haut niveau dans l’excitation, le moment pendant lequel le corps est secoué par l’orgasme en plus de libérer au cerveau un mélange de substances endorphines créant l’euphorie.»

Elle est caractérisée par des signes qui ne trompent pas, selon des experts : frémissements du corps, contractions vaginales involontaires voire même une sorte de ’’perte de connaissance’’.

«Difficile à déclencher», la jouissance féminine est parfois soumise à certains paramètres. Connaître ses zones érogènes est la base, selon le conseiller familial et sexuel. Clitoridienne ou vaginale ? Il faut à tout prix savoir si l’on jouit par stimulation du clitoris ou par pénétration, d’après lui. Et de préciser que cette tâche incombe au partenaire, pas à la femme elle-même. «Ce serait, sinon, de la masturbation».

Pour Bény Ndayishimiye, les préliminaires sont également importants pour atteindre l’orgasme. Non seulement ils intensifient le désir sexuel mais aussi permettent la découverte de ses zones érogènes. « La femme doit en profiter pour découvrir ses points faible».

Estime de soi, lâcher-prise total, confiance en l’autre… les paramètres psychologiques s’imposent aussi.

Ayez le sens de la découverte !

« Accéder à la jouissance exige que l’on dépasse la connaissance superficielle et confortable que l’on a de sa sexualité pour prendre le risque de la découverte », estime le psychanalyste français Gérard Bonnet, auteur de L’Irrésistible pouvoir du sexe. Selon lui, il faut affiner, développer le capital sexuel que l’on reçoit à l’adolescence. « C’est un travail qui demande de la curiosité et de la créativité, et que l’on fait à deux».

Quant à Catherine Solano, sexologue française, les partenaires sexuels devraient se focaliser sur le plaisir de l’orgasme clitoridien. «Ce dernier est plus facile à déclencher que l’orgasme vaginal.» Quand l’on n’a jamais eu d’orgasme, poursuit-elle, il faut parfois près d’une heure de stimulation pour qu’il se déclenche.

« A côté du lâcher-prise, pensez à fantasmer, développez des pensées érotiques, apprenez à bouger votre bassin pendant ces stimulations… », conseille cette experte en sexualité.

Le conseiller sexuel, Bény Ndayishimiye, ajoute que la stimulation du clitoris doit se faire plus avec le pénis. Si c’est avec la main, appuyer est mieux que frotter, dit-il.

Quelques causes qui peuvent freiner la jouissance, selon M. Ndayishimiye : des mauvais climats dans une relation, vouloir imiter les autres, etc. L’idéal est que la femme pilote le rapport sexuel.

Il évoque enfin des causes médicales : des maladies gynécologiques qui provoquent une insensibilité (mycoses, douleurs vaginales, etc.)