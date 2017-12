La circoncision diminue-t-elle le plaisir sexuel?

10-05-2016

Tout un débat autour du rôle du prépuce dans l’atteinte de l’orgasme. Pour certains, son utilité est avérée.



Le prépuce est un tissu érogène nécessaire pour une fonction sexuelle normale, affirme Raïssa Umutoniwase, une infirmière spécialiste en circoncision. « Une fois le prépuce enlevé, le gland est laissé à découvert et perd petit à petit son humidité et donc sa sensibilité. Le prépuce contient des terminaisons nerveuses particulièrement sensibles au toucher », explique la spécialiste en circoncision.

Une étude menée par des chercheurs danois, en 2011, montre que les hommes circoncis rapportaient des difficultés à atteindre l’orgasme bien plus fréquemment que les hommes non circoncis. « Plus frappant, les femmes avec des conjoints circoncis rapportaient moins de satisfaction sexuelle que celles avec des conjoints non circoncis », a indiqué Dr Morten Frisch, responsable de cette étude.

Cependant, J.N, une jeune burundaise, la trentaine, affirme n’avoir senti aucune différence quant au plaisir sexuel.

Quand l’hygiène prime sur le plaisir sexuel

Nombreux sont ceux qui qualifient un non circoncis de malpropre. « Un pénis circoncis est plus présentable, plus propre…», indique J.N. Et de confier que le pénis non circoncis de son partenaire était couvert de matière blanche, « des microbes sûrement ». « Je n’ai plus jamais eu envie d’homme non circoncis », confie-t-elle, l’air dégoûtée.

Pour presque toutes les femmes interrogées, « ôter le capuchon » est un signe non seulement de propreté mais aussi de civilisation.

Par ailleurs, Dr Janvier Nihorimbere estime que cette pratique est l’un des moyens qui réduisent les risques de contamination de maladies sexuellement transmissibles : « Le virus du sida est si fragile qu’il dure moins longtemps sur le gland à découvert. Ainsi, le virus se cache sous le prépuce et se développe. »

Les « kafirs » pourtant marginalisés

Nombre d’hommes s’accordent pour dire qu’ils se sont fait circoncire par influence de leur milieu de fréquentation. Frank, un citadin de 31 ans, confie que son enfance a été, pendant un certain temps, malheureuse parce qu’il était un « kafir », mot arabe désignant un incroyant dans la religion musulmane. « Je ne pouvais pas jouer parmi les autres, d’autant plus qu’au début de chaque jeu, on vérifiait si tu étais circoncis ou pas ! »

Hervé, la trentaine, n’a pas été moins critiqué. A 13 ans, il était encore un « kafir ». Alors qu’il fréquentait une école à régime d’internat, où les douches sont communes, il ne pouvait pas cacher son « anomalie ». Un jour, se rappelle-t-il, je me suis retrouvé nu au milieu de mes camarades qui se moquaient de moi parce que j’étais un « kafir » !