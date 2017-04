Kinindo : un bandit armé de machette tué par la police

13-04-2017

Il s’agit d’un certain Régis, récemment libéré de la prison centrale de Mpimba suite à la grâce présidentielle selon Pierre Nkurikiye, porte-parole de la police.

Il signale que c’était vers 2 heures du matin, de ce jeudi 13 avril, dans le quartier Kibenga, zone Kinindo commune Muha, quand des policiers en patrouille ont arrêté trois personnes armées de machette.

Malignement, ces hommes ont proposé à la police d’aller leur montrer leur stock de machette et le reste du groupe. «Arrivés à quelques mètres de la rivière Kanyosha, ils ont détalé et les policiers ont ouvert le feu», précise M. Nkurikiye. Et Régis est mort sur place tandis que les deux autres ont pu se sauver. Ce matin, son cadavre gisait encore au bord de la route, sur le prolongement de l’avenue du Large. A côté de lui, il y avait une veille machette.

Les habitants sur place disent qu’il y a recrudescence de banditisme dans ce quartier. Emile Nemeye, chef de quartier indique par ailleurs, 48 heures avant, un autre bandit armé de machette avait été appréhendé par la police dans cette même localité.