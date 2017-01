Kigobe-Sud&Mugoboka au bord du gouffre

20-01-2017

Autour de la rivière Ntahangwa, des salles de classe, des habitations sont menacées d’écroulement. Certaines routes sont devenues impraticables. Les riverains et la police de Protection civile en appellent à l’aide.

« On ne sait plus quoi dire ? A qui ? Nous avons crié, en vain », se lamente un habitant de Mugoboka, zone Rohero, commune Mukaza. Cet homme évoque certains dégâts : « L’avenue Sanzu n’est plus praticable, une partie des locaux de l’Ecofo Mutanga Sud s’est déjà écroulée. Des maisons menacées d’effondrement, d’autres présentent des fissures, etc ». Des glissements de terrain sont devenus quasi permanents, raconte une autre femme croisée aux environs du terrain de basketball, à Mutanga-Sud. Des arbres qui servaient de soutien aux berges de la rivière Ntahangwa tombent l’un après l’autre. « Nous sommes désespérés et certains ont déjà abandonné leurs maisons », ajoute-t-elle.

A Kigobe-Sud, un grand ravin s’est formé et s’élargit au jour le jour sous les yeux impuissants des habitants. Là, les habitants ne savent plus à quel saint se vouer. Certaines maisons se sont déjà vues amputées de quelques chambres, d’autres sont lézardées. Huit maisons sont actuellement plus exposées que les autres. L’avenue Mukarakara n’est plus praticable. Que ce soit à Mutanga-Sud ou à Kigobe, les habitants réclament des travaux de réhabilitation.

Antoine Ntemako, directeur général de la police de protection civile, signale qu’une commission a déjà statué sur ce dossier. Et un rapport a été fourni au gouvernement avec un coût des travaux estimé à 1, 8 milliards de Fbu. Malheureusement, fait-il remarquer, l’Etat s’est retrouvé sans liquidités et un plan B est en cours d’analyse. « Comme l’Etat dispose de machines, de main-d’œuvre, nous avons proposé qu’on puisse chercher 500 millions de Fbu pour le carburant et le paiement des ingénieurs.»

Vu l’urgence de la situation, M.Ntemako espère que le gouvernement va bientôt débloquer cet argent. « Sinon, des experts parlent d’une fissure au-delà de l’avenue Mukarakara, et une 3ème fissure risque d’emporter le Boulevard du 28 Novembre. D’où l’urgence des travaux quel que soit le coût pour éviter le pire.»

Une préoccupation mais les moyens font défaut

« Différents projets ont été proposés pour sauver la situation. Il y a une proposition de ramener la terre du côté Nyakabiga et de faire le compactage avec des machines sur la partie Kigobe-Sud », indique Amissi Ntangibingura, directeur général de l’Urbanisme. Une autre étude proposait des aménagements entre les deux ponts : Pont de la République et celui sur le Boulevard du Peuple Murundi. Mais elle a été rejetée. La 3ème préconisait de canaliser de nouveau les eaux de la rivière Ntahangwa et de restaurer son ancien lit. « Et toutes ces études ont été soumises au gouvernement, qui, à son tour, considère les moyens à sa disposition. S’il n’en a pas, pas d’autre choix que d’attendre. » Mais M. Ntangibingura se veut optimiste : « Si cela n’a pas été fait en 2016, il espère que les fonds seront disponibles en 2017. »

Concernant l’origine de ces destructions, il est catégorique : « L’action humaine est à la base d’une accélération des destructions et des ravages de nos rivières.» Il signale que durant les dix dernières années, il y a eu une extraction abusive des moellons. La Ntahangwa se venge pour ainsi dire sur les maisons et d’autres infrastructures.