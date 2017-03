Kayanza/Gatara : la surpopulation, un véritable défi

10-03-2017

Une densité explosive, des unions libres en surnombre, les habitants de Gatara s’inquiètent. L’administration ne voit pas d’issue.

Arrivé sur les hauteurs de Gatara, cette petite commune du sud de Kayanza, une chose frappe : des maisons agglutinées. Selon les rapports de la commune de Gatara, cette commune compte actuellement 96 685 habitants, une population majoritairement jeune. Elle enregistre la densité la plus forte du pays : 900 habitants au kilomètre carré.

D’après Concilie Niyonsaba, une jeune femme de deux enfants, trouvée sur la colline Mubogora, la surpopulation constitue un véritable problème en commune de Gatara. Les jeunes gens sont nombreux, les ménages ont des difficultés inouïes.

Christian Nimenya, un père de famille de la Zone Mbirizi de la commune de Gatara ne cache pas lui-aussi son scepticisme : « Notre commune est confrontée à des problèmes démographiques sans précédents. Gatara est partout pointée du doigt pour sa démographie extrêmement explosive depuis des dizaines d’années. Toutes ses personnes ne pourront pas avoir à manger, à se vêtir, les infrastructures sociales, etc.».

Tout cela est aggravé par des comportements abusifs de certains chefs de famille qui pratiquent la polygamie, le concubinage et plusieurs unions libres. Une récente enquête faite par la commune de Gatara a montré que plus de deux mille ménages vivent en union illégale.

Des solutions jusqu’ici encore peu efficaces

L’administration communale de Gatara se dit très préoccupée de cette situation. Emmanuel Nduwimana, conseiller technique de l’administrateur chargé des questions administratives et sociales, précise qu’un certain nombre de mesures sont déjà arrêtées pour freiner le rythme de naissances devenu incontrôlable dans les ménages. Il cite par exemple une campagne en cours visant la légalisation des mariages contractés librement. 400 ménages en union illégale vont régulariser leurs mariages durant le mois de mars et 400 autres le feront en avril 2017.

Toutefois, il est pessimiste quant aux sanctions prévues par le nouveau décret sur les violences basées sur le genre. Elles permettront de décourager les unions illégales et les grossesses non désirées. Ces solutions sont taxées de non efficaces par certains habitants de Gatara. Christian Nimenya estime qu’une politique nationale en matière de la population devrait être mise sur pied. Celle-ci doit être restrictive quant au nombre de naissances par ménage, doit aussi bannir à jamais la polygamie et d’autres pratiques encourageant la limitation des naissances.