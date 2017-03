Karusi : des centaines de sans-abris suite aux intempéries

06-03-2017

Dimanche 5 mars, vers 21h, des pluies torrentielles se sont abattues sur les collines Mbabazi et Maramvya, de la commune Nyabikere, province Karusi.

Contacté par téléphone, Léonidas Nakumuryango, administrateur communal, affirme que quatorze salles de classe et le bureau du directeur du lycée communal ont été détruits. « Les documents administratifs, les cahiers, les livres de l’Ecofo Maramvya I & II n’ont pas été épargnés », précise cet administratif, ajoutant que les toitures de trois édifices religieux (catholique, pentecôtiste et musulman) et celles de 51 maisons ont été emportées par les vents.

Plusieurs ha de bananeraies, d’eucalyptus ont été ravagés par ces intempéries.

M. Nakumuryango signale, par ailleurs, que ces deux collines sont très touchées par la famine. Ainsi, il lance un appel à toutes les âmes charitables pour leur venir en aide. « Le plus urgent est de trouver des tôles pour que les élèves trouvent où étudier.» Il plaide aussi pour plus de 330 personnes qui n’ont plus où loger.