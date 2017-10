Karaté : Tenerife en ligne de mire

24-10-2017

Du 25-29 octobre, l’équipe nationale des cadets/juniors participera aux 10 èmes championnats du monde à Santa Cruz (Tenerife en Espagne). Elle sera représentée par un jeune prometteur karatéka.

C’est un grand test qui attend Elvis Terimbere. Fort de sa bonne prestation aux derniers championnats d’Afrique de Yaoundé (juin 2017), le jeune karateka a à cœur de se faire une place dans le gratin mondial. Un baptême de feu qui n’effraie guère Christophe Nkurunziza, président de la fédération burundaise de Karaté (Febuka). « Les entraînements vont bon train, et vu son engagement, je peux certifier qu’il a de fortes chances de créer la surprise.»

Dorénavant plus rapide en attaque et vigilant en défense, M.Nkurunziza fait savoir qu’après Yaoundé, son protégé a acquis une nouvelle dimension. « La plus-value quand on se frotter aux meilleurs », insiste Elvis.

Il assure que sa marge de progression va crescendo. Pour une compétition pareille, nuance-t-il, on se doit d’être encore prêt mentalement.

Seul bémol : Elvis défendra à lui seul les couleurs du pays. « Après que le ministère des Sports nous a signifié que, faute de budget, il n’est pas en mesure de prendre en charge le voyage, on a dû faire avec les moyens du bord », explique le président de la Febuka. Il annonce qu’en attendant un éventuel coup de main de la part des sponsors, il sera le seul athlète présent en Espagne. Une nouvelle loin d’être rassurante d’autant plus qu’à chacune de ses sorties, la Febuka a toujours ramené des médailles.

Une tribune de plaidoyer

Le karaté, désormais sport olympique, et les JO de la Jeunesse 2018 se profilant à l’horizon, la Febuka espère capitaliser sur ces mondiaux pour plaider sa cause. «En aucune manière, on ne se doit de rater ce rendez-vous. Une occasion de nouer de nouveaux partenariats, parler à bâtons rompus de ces problèmes financiers qui hantent notre sport. »D’ailleurs, poursuit le président de la Febuka, c’est la consigne de la fédération internationale : faire en sorte qu’on y soit.

Outre son souci d’être reconnu sur le plan mondial, la Febuka désire construire son propre Dojo. Un projet que les Japonais ont promis de financer, mais un coup de main financier supplémentaire serait le bienvenu. « C’est le genre de projet qui nécessite l’homologation de la fédération internationale.»

En manque d’entraîneurs qualifiés, M.Nkurunziza espère profiter de cette opportunité pour demander des stages de formation. Une requête qui semble avoir été entendue. Grâce à l’appui du Comité National Olympique (CNO), un coach sera du voyage pour essayer de décrocher le certificat d’entraîneur accrédité.

Pour le moment, la délégation burundaise sur le départ est composée de trois personnes : Christophe Nkurunziza (président de la Febuka), Gilbert Havugimpundu (coach) et Elvis Terimbere (karatéka).