09-06-2017

Le Burundi et l’UE sont liés par un Accord de partenariat UE-ACP, aussi appelé l’Accord de Cotonou signé le 23 juin 2000 pour une durée de 20 ans. Le coeur de cet Accord est l’Article 96. Comme pilier politique, les pays de l’UE peuvent suspendre l’aide immédiatement, en cas de violation grave des droits de l’Homme, des principes démocratiques et de l’état de droit.

Dans un communiqué très dur, le gouvernement burundais accuse l’UE d’être impliqué « dans un projet de déstabilisation des institutions républicaines, notamment la tentative de changement de régime au Burundi. » Dans un communiqué très bref, l’UE réfute formellement les accusations

Qu’en est-il au juste ? Si on reste sur les faits incriminés, une ONG a utilisé les fonds octroyés par l’UE pour venir en aide à une personnalité active dans le domaine des droits de l’Homme. Aux yeux de l’ONG en question et des principes de l’UE, cela ne cause aucun problème. Mais le gouvernement estime que la personnalité en question participait à la « déstabilisation du pays. »

Une différence d’interprétation qui est plutôt nourrie par un mauvais climat entre le Burundi et l’UE. L’UE soutient les organisations civiles en Afrique et dans le monde. Le Burundi aura beaucoup de peine à convaincre les pays européens sur cet engagement.

Ce qui est sûr, la situation semble s’enliser avec cette guerre de mots observée ces derniers jours. Question : A qui profite le gel diplomatique ?

Les effets des sanctions européennes affectent déjà la qualité de vie des citoyens et le développement du pays. Les populations burundaises ont intérêt à ce que ces sanctions soient levées. Les autorités aussi. Souveraineté ? Oui, certainement.

Ce n’est donc pas nécessaire de se lancer des mots. In fine, l’avenir des relations diplomatiques dépendra de la volonté des Burundais de jouer franc à l’intérieur de l’Accord de Cotonou et cela dans le respect des règles. Bien entendu, le Burundi a le droit de dénoncer et de quitter cet Accord qui continuerait à exister sans lui car il concerne tous les pays ACP