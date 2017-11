Jean Minani revient à la tête du Cnared

29-11-2017

Cet ancien président de l’Assemblée nationale est le nouveau président du Cnared, plateforme des opposants en exil au pouvoir de Bujumbura.

C’est à la suite des élections de ce mardi 28 novembre à Bruxelles. Il succède à Charles Nditije au terme de son mandat de 9 mois.

Aline Ndenzako et Pamphile Muderega sont respectivement 1ère et 2ème vice-présidents. Anicet Niyonkuru et Pancrace Cimpaye sont reconduits. Le premier au poste de secrétaire exécutif et le second à celui de porte-parole.

Signalons que le président entrant du Cnared est également le prédécesseur de celui à qui il succède.