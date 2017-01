07-01-2017

A la retraite, l’abbé Adrien Ntabona promet des conférences-débats sur la culture, pendant trois ans, au centre culturel Bwenge Nyabwo.

L’abbé Adrien Ntabona, Directeur du Centre de recherche pour l’inculturation et le développement (CRID), a procédé, ce samedi 7 janvier, au lancement du projet « éthique et cultures », au centre culturel Bwenge Nyabwo de Mutanga Sud.

Ce projet s’étendra sur 3 ans. Il consiste en l’animation de conférences-débats, tous les samedis, sur la culture en général et la culture traditionnelle du Burundi en particulier.

Ce professeur à la retraite justifie son projet par le souhait de remettre au pays sa culture : « Le pays a vraiment besoin de se réapproprier sa culture après l’avoir perdue progressivement. »

Il déplore que tous les gouvernements n’aient compris, depuis l’indépendance, le concept de la culture que sous son troisième aspect.

« La culture renvoie à trois niveaux : le premier correspond aux valeurs, le second aux institutions et à la célébration de la vie et le dernier à l’expression et à l’outillage. »

L’abbé Adrien Ntabona dit que son cours sera gratuit : «Je ne peux pas vendre ce que j’ai reçu gratuitement. J’ai acquis ces connaissances par des recherches que j’ai menées à travers le pays. » Il affirme qu’il ne revendiquera pas les droits d’auteur à quiconque voudra vendre les enseignements dispensés dans le cadre de ce projet.

Un projet pour tous

Il promet également de certifier ceux qui suivront son cours régulièrement : « Je donnerai un certificat de fréquentation selon les modules semestrielles. »

Isaac Ndereyimana, étudiant en Droit bac III à l’Université du Burundi, estime que ce cours sera très bénéfique pour la jeunesse. Il s’engage à son tour à en parler aux autres et surtout à les exhorter à manifester un intérêt vis-à-vis des valeurs culturelles traditionnelles du Burundi.

Le projet « éthique et cultures » n’est pas destiné aux seuls lettrés. L’abbé Adrien Ntabona assure avoir pensé à tout le monde. « Mon cours sera dispensé plus en kirundi qu’en français. Ceux qui ne parlent que le kirundi sont aussi les bienvenus. »

Ce prêtre de l’Eglise catholique concrétise une promesse (http://bit.ly/2jnaWdh) qu’il avait faite, le 16 décembre dernier, à l’occasion d’un échange scientifique, organisé au campus Mutanga, en hommage aux professeurs de la faculté des Lettres à la retraite.