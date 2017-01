Iwacu, un bien commun

30-12-2016

Chers amis d’Iwacu, vous avez été fidèles à notre média et nous tenons vivement à vous en remercier. Vous nous avez accompagnés par milliers tout au long de cette année qui s’achève via nos différents supports : Newsletter électronique quotidienne, Web TV, Hebdomadaires imprimés en français et kirundi, Magazine mensuel, site web, nos différentes publications, etc. Dans les durs moments, vous nous avez encouragés, soutenus.

Malgré les difficultés et un contexte peu favorable, pour mieux vous servir, cette année nous avons pu lancer deux nouveaux supports: la Web radio et la section anglaise. Les deux services marchent bien et sont déjà très appréciés.

Vos remarques, vos suggestions, vos critiques sur notre forum nous permettent d’améliorer notre travail. Vous êtes plus qu’un simple public. En fait, Iwacu est un bien commun. C’est votre média.

Merci donc à vous tous qui nous faites confiance. Nous ferons tout pour continuer à la mériter. Chers amis d’Iwacu, nous avons essayé de couvrir différents événements pour que chaque lecteur puisse trouver l’information qu’il souhaite.

Cette année, la tâche n’a pas toujours été facile. Le prix payé trop lourd. Nous regrettons la disparition de notre collègue Jean Bigirimana, le 22 juillet. Nous avons déposé devant la Justice une plainte contre x. Nous continuons à espérer la vérité et la justice pour notre confrère.

Nous pleurons Jean Bigirimana mais nous n’oublions pas aussi l’assassinat cette année de

plusieurs compatriotes, connus ou anonymes .

Nous nous associons avec leurs familles. Notre souhait est que ces assassinats ciblés cessent

définitivement au cours de cette nouvelle année. Que le sang versé arrose et fasse germer notre espoir pour 2017!

Sur le plan politique, l’année qui s’achève s’était annoncée prometteuse avec la volonté des protagonistes dans la crise burundaise d’entamer un dialogue inclusif qui déboucherait sur une paix durable. Malheureusement, nous assistons à une désolante régression de ce processus.

Que les protagonistes reprennent le dialogue, qu’ils relèvent les défis et discutent sans faux fuyant en mettant en avant l’intérêt général.

Les bons projets survivent à leur fondateur, diton. Iwacu est resté debout. Même avec le départ de son fondateur , Antoine Kaburahe, dans les conditions que tout le monde sait. En ces moments de fêtes , tous les journalistes et moi même, nous pensons très fort à lui et lui exprimons notre solidarité.

Notre ardent souhait pour 2017 est que notre directeur des publications, comme tous les enfants du pays contraints de vivre loin de leur patrie, puissent rentrer.

Avec la paix, la justice et la sécurité, nous pouvons construire ensemble ce beau pays. Il y a de la place pour tout le monde. C’est notre plus grand souhait pour 2017.