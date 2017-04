Interview exclusive – Wolfram Vetter : « Pour l’UE, le dialogue à Arusha est la seule option. »

13-04-2017

Dialogue politique, coopération, droits de l’homme…Le diplomate s’exprime de manière très ouverte sur plusieurs questions de l’heure. Entretien

Quelle est votre appréciation par rapport à la situation politique actuelle au Burundi ?

Je crois que l’expérience européenne peut aider dans la réflexion. Souvenons-nous, l’Europe a connu de crises graves, très violentes. Je fais allusion aux deux guerres mondiales. La leçon qu’on a tirée en Europe est qu’il faut vraiment trouver des compromis, essayer toujours de trouver un consensus sur les grandes questions.

Vous parlez de l’Europe là !

Mais la recherche d’un consensus s’applique aussi bien pour le Burundi. Toutefois, nous observons aujourd’hui un manque de volonté allant dans ce sens, les voix qui cherchent le compromis sont vraiment faibles.

Parmi les questions de l’heure, celle de la modification de la Constitution divise la classe politique. Votre avis.

Il n’y a pas actuellement un environnement qui permet d’avoir un consensus autour d’une question aussi importante que la modification de la Constitution. Et ce n’est surtout pas le moment de prendre des décisions tendant à l’abandon des principes d’Arusha. Il faut avoir un consensus plus large dans la société. Or, le pays n’est pas encore sorti de la crise déclenchée en 2015. Le dialogue tourne au ralenti et nous avons 400.000 réfugiés. Une partie de la classe politique ainsi que de la société civile et du secteur privé est en exil et ne peut pas participer aux discussions.

Quid des pourparlers d’Arusha ?

Il faut vraiment le soutenir le processus d’Arusha, la facilitation de l’ex-président Mkapa. Pour nous c’est la seule option pour obtenir un dialogue inclusif inter-burundais qui permettra vraiment de développer ensemble une feuille de route de sortie de crise. Le processus est en route, mais il nécessite un soutien plus fort de toutes les parties prenantes.

Trouvez-vous les autres pays impliqués dans le processus ?

Il faut en effet avoir le soutien de la région, mais aussi de la sous-région au plus haut niveau. Cela manque un peu pour le moment. Mais l’UE continue à soutenir ce processus comme étant, je le répète, la seule option de sortie de crise.

Le président Nkurunziza a refusé l’immunité demandée par Mkapa à ceux qui sont poursuivis par la justice. Qu’en dites-vous ?

Nous soutenons l’effort de la facilitation de Benjamin Mkapa et j’estime qu’il fallait plutôt suivre sa proposition pour une sortie de crise. Sinon on risque de rester dans l’impasse. Quant aux personnes qui peuvent intervenir au dialogue ou pas, il faut vraiment faire la part des choses. Il y a d’un côté des gens qui ont pris les armes. Et cela n’est pas acceptable et il est clair qu’ils n’ont pas de place à la table de négociations. En revanche, il y a par ailleurs des personnes qui étaient en faveur d’un changement, ou contre un troisième mandat. Ces dernières doivent être représentées d’une façon ou d’une autre.

A propos de la chanson qui fait l’apologie du viol M. Vetter n’y va pas par quatre chemins. Cette chanson l’a choqué. Selon lui, l’UE estime qu’il est très positif que le parti au pouvoir ait jugé inacceptable cette chanson qui appelle clairement au viol des femmes opposantes. « A ce stade l’UE est d’accord avec le Cndd-Fdd lorsqu’il condamne ces propos. En revanche, nous considérons que c’est un acte si grave qu’il doit y avoir une enquête judiciaire et un suivi ». L’Ambassadeur de l’UE estime que « dans ce cas-là c’est extrêmement important. La question des violences contre les femmes et les filles est une question qui est étroitement suivie par la Communauté internationale. » M. Vetter espère que le gouvernement « va montrer sa volonté de sanctionner un tel acte. »

Quelle est votre appréciation de la situation des droits de l’Homme au Burundi ?

Ce n’est pas facile d’avoir réellement une appréciation exacte de la situation. C’est pour cela qu’il est très important qu’on laisse travailler les organes compétents comme le Bureau des Nations Unies ainsi que les observateurs de l’Union africaine qui peuvent faire ce travail. Néanmoins, les informations que nous recevons sont vraiment préoccupantes. Nous n’observons aucune amélioration de la situation ces derniers mois. En témoignent plusieurs cas d’arrestation, de disparition, de torture ainsi que des cadavres qui sont retrouvés régulièrement.

En mars 2016, l’Union européenne et les Etats membres ont décidé de prendre des mesures appropriées et de geler une partie de la coopération c’est-à-dire l’appui direct au gouvernement. La situation n’a pas changé ?

Pour sortir de cette impasse, on a défini très clairement les engagements attendus de la part du Gouvernement burundais. Il s’agit, entre autres, du dialogue inclusif assuré par la médiation régionale, la réouverture d’un espace politique. Il s’agit également d’assurer un espace politique pour la société civile, de permettre aux médias indépendants de travailler ainsi que d’assurer le suivi judiciaire des cas de torture avérés. C’est clairement défini. Et s’il y a un progrès sur au moins une de ces attentes, l’UE pourra progressivement réengager la coopération avec le Gouvernement burundais. Mais je voudrais également rappeler que nous continuons à œuvrer dans des secteurs tels que la santé, la nutrition et l’énergie. A cet effet, nous avons débloqué une somme de 55 millions d’euros en faveur du Burundi l’année dernière.

Avez-vous noté une amélioration tendant à une reprise de la coopération ?

Sur le fond, pas vraiment. On essaie de suivre cela de très près. Néanmoins, notre analyse est qu’il y a aujourd’hui des signes d’ouverture de la part du Gouvernement. En clair, l’atmosphère s’est améliorée, et d’ailleurs les contacts n’ont jamais été interrompus avec les autorités de l’Etat. Quelques mesures encourageantes ont été prises. Il s’agit notamment de la libération des prisonniers du parti MSD; il y a aussi la reconnaissance de l’existence d’une crise humanitaire et le lancement d’un plan humanitaire. J’essaie d’encourager à continuer dans cette voie-là. Je garde espoir, et je reste optimiste. Je reste convaincu que les membres du Gouvernement sont réengagés à travailler avec la communauté internationale.

Quel est votre message à toute la classe politique burundaise, que ce soit le Gouvernement et l’opposition ?

Le message est le même pour les deux côtés. Il faut vraiment participer au dialogue avec un esprit ouvert. Il faut que ce processus soit inclusif. Personne ne devrait donc avancer de conditions préalables au dialogue, auquel cas il est très difficile de progresser vers un accord. Je voudrais aussi leur rappeler que des discussions entre amis ne servent pas beaucoup. Il faut aussi avoir à l’esprit que l’on doit discuter avec ses adversaires ou même ses ennemis.