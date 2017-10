Interview exclusive avec la ministre de la Santé : « Je n’ai pas peur des mauvaises langues ! »

28-10-2017

La ministre de la Santé, Dr Josiane Nijimbere, réagit aux accusations portées contre elle, suite à la décision du fonds mondial de lutte contre le Sida de retirer au ministère la gestion des subventions.

Certaines ONG locales avaient dénoncé des irrégularités au sein de votre ministère, notamment des licenciements et des recrutements abusifs. Qu’en dites-vous ?

Les ministères sont évalués par la présidence. Le ministère de la Santé est toujours classé parmi les six premiers. D’autres nous évaluent en qualité de qui ? Qui sont-ils pour me juger ?

La ministre n’a aucun rôle dans le recrutement. A chaque fois que le recrutement s’avère nécessaire, des appels d’offre sont rendus publics.

Quant au licenciement, rien ne m’empêche de remercier ceux qui ne font pas leur travail. D’ailleurs j’ai déjà licencié trois directeurs des programmes pour leurs performances médiocres, notamment le refus d’exécution.



Certains employés du ministère vous reprochent des réquisitions de véhicules et le refus du déblocage de l’argent pour les activités financées par le fonds mondial…

Ça, je n’en sais rien. Même s’il y aurait eu réquisition, où est le mal à réquisitionner un véhicule pour exécuter les tâches du ministère ? Ce ne sont que des mauvaises langues qui disent n’importe quoi.

D’ailleurs elles parlent de moi parce que je travaille. Si je reste au lit ou le jour où je ne serai plus ministre, personne ne va parler de moi.

Je n’ai pas peur de ces mauvaises langues. Tant que je serai ministre, je ne permettrai jamais aux gens de me juger. Il faut casser ces gens qui ne respectent pas les institutions !

Le fonds mondial vient de retirer à votre ministère la gestion des fonds. Votre réaction ?

Ce n’est pas la première fois que le fonds mondial prend cette décision pour un pays. Le Burundi n’est pas donc le seul.

Les fonds ne sont pas retirés au Burundi. Ce n’est que le récipiendaire principal qui change. L’essentiel pour moi est que la population continuera à bénéficier de l’aide. C’est cela le résultat final. Il ne changera pas.

Je suis désolée de la façon dont la lettre a été interprétée. Elle a été très mal interprétée. C’est comme si la terre se dérobait sous les pieds du Burundi. Il n’y a pas de torchon qui brûle entre le Burundi et le fonds mondial.

Le fonds mondial vous donne la note de 2 sur 5 (B2) pour l’année 2016. Comment vous évaluez-vous ?

Moi je me donne une note de 100%. Le ministère a réalisé toutes les activités qui étaient programmées pour l’année dernière. La principale mission du ministère est de prévenir, de traiter toutes les maladies et de rendre disponible les médicaments. Nous avons respecté totalement notre mission. Donc je me donne la mention « excellent ».

D’après le fonds mondial, 30 millions USD n’ont pas été utilisés. Comment l’expliquez-vous ?

30 millions ? Cette somme achète combien d’ambulances ? D’ailleurs depuis que le fonds mondial finance le Burundi (2003), l’argent n’a jamais été utilisé en totalité. Je ne comprends pas pourquoi ce bruit maintenant. L’année n’a même pas touché à sa fin. Il fallait attendre le 31 décembre pour déterminer la somme qui n’a pas été utilisée.