Hôpital Rema de Ruyigi : un joyau délaissé

14-02-2017

Jadis hôpital de référence, l’Hôpital Rema est actuellement l’ombre de lui-même. Pour les habitants de Ruyigi, la fermeture de la Maison Shalom, propriétaire de cet établissement, est une grande perte pour la province.

L’Hôpital Rema n’est plus le même. En se promenant dans les enceintes de l’établissement, on est frappé par le peu de patients, une dizaine. Les chambres sont inoccupées. Ce mardi 7 février, seules 5 chambres sont occupées dans le service de chirurgie. En néonatologie, trois mamans papotent tranquillement. Elles viennent de la commune Nyabitsinda en province Ruyigi. «Depuis une semaine, nous sommes les seules à occuper les lieux.»

La salle des couveuses est fermée. En jetant un coup d’œil à travers les vitres, on est stupéfait. On dirait qu’une année a passé après le dernier coup de balai. « Les couveuses ne fonctionnent plus », confie une des femmes. En pédiatrie, aucun patient. Dans la cour de l’hôpital, les herbes sont hautes. Elles n’ont pas été tondues depuis belle lurette. Les tuyaux sont cassés. Les lampes ne sont pas remplacées. «Ce n’est plus le même hôpital. Les choses ont vraiment changé», témoigne un travailleur de l’hôpital.

Réputé jadis, il n’attire plus les gens

«Aller actuellement à l’Hôpital Rema, c’est perdre du temps», indique un habitant du quartier Sanzu de la ville de Ruyigi. Avant que l’Etat ne récupère cet établissement, l’Hôpital Rema accueillait des patients en provenance des quatre coins du pays. «Même les gens de Bujumbura venaient se faire soigner ici», se souvient un ancien infirmier de cet hôpital. «Marguerite Barankitse faisait venir des spécialistes européens. Ce n’est plus le cas, aujourd’hui», raconte un habitant du quartier Gasanda.

Le centre de protection maternelle et infantile ne fonctionne plus. «Le bâtiment est actuellement occupé par une position policière», indique une infirmière. «Au temps de Maman Maggy, on recevait du lait, de la bouillie et autres nourritures», se rappelle une mère de la commune Gisuru. D’habitude grouillant de monde, le centre était désert. «Pourquoi y aller alors qu’on ne nous donne rien», renchérit une autre mère.

Pour les malades du Sida, c’est encore pire. «En plus des médicaments, on recevait du lait et autres aliments», confie Aisha, une séropositive du quartier Gasanda. Un infirmier, qui s’occupe de ce volet à l’Hôpital Rema, signale qu’il suivait quotidiennement auparavant une file de 200 personnes séropositives. «Aujourd’hui, je n’ai que 10 patients », indique-t-il. «Comme on ne nous donne rien, je n’y vais plus», témoigne Aisha. Selon les informations recueillies à Ruyigi, les habitants préfèrent aller à l’Hôpital de district.

Selon Emery Emerimana, chargé de la communication à la Maison Shalom, cette ONG avait ouvert l’Hôpital Rema pour lutter contre la mortalité infantile, mais aussi pour la promotion de la santé de la communauté de Ruyigi et de la région de l’Est du Burundi. «La Maison Shalom a un sentiment de compassion pour cette communauté privée de ses droits.» Et de souligner que cette ONG avait 277 employés réguliers et plus de 200 à temps partiel.

Pour rappel, les comptes de la Maison Shalom ont été gelés le 4 novembre 2015 sur ordre du procureur général de la République Valentin Bagorikunda.