21-04-2017

Par Joseph Ntamahungiro

Nos illustres invités, Mme Rose KARAMBIZI NDAYAHOZE et M. Fabien CISHAHAYO sont venus en Belgique dans le cadre de la commémoration du 45ème anniversaire du génocide contre le Hutu du Burundi en 1972 sur invitation du groupe « Honorer nos héros ». Ce groupe informel, composé d’une dizaine de Burundais et Burundaises, commémore ce triste événement depuis une douzaine d’années. N’ayant aucun moyen que leur volonté sans faille, les membres ont du se saigner pour permettre ce voyage. Ce serait donc un bon geste de notre part de les soutenir financièrement. Le groupe organise la commémoration demain le 29 avril à Bruxelles.

Pour ce groupe, comme l’a dit à Bruxelles l’Abbé Daniel Nahimana, le 28 avril 2012, dans «Pourquoi commémorer », «Commémorer, ce n’est pas cultiver la vengeance. Commémorer, ce n’est pas répandre des discours incendiaires. Commémorer, ce n’est ni séparer ni diviser les gens. Commémorer n’a rien de criminel. C’est tout simplement un devoir pour tout homme qui a encore du cœur (…). C’est le début de la révolution. C’est la clé du ‘plus jamais ça’. C’est la porte de la Réconciliation ».

L’idéal de ce group s’inscrit dans ce que le Frère (Père Dominicain) Emmanuel Ntakarutimana appelle «Exorciser la mémoire comme thérapie collective en vue de la réconciliation ».

Pour cela,

1) Le groupe organise chaque année la Commémoration du génocide contre les Hutu du

Burundi en 1972

2) Il célébre la naissance de l’Abbé Michel Kayoya

3) Il rend hommage aux héros anonymes (Burundais et étrangers) qui se sont

illustrés dans l’aide et la défense des victimes du génocide de 1972 et autres crimes

commis au Burundi depuis 1962.

A ce jour, le groupe a déjà rendu hommage (entre autres) au Père Henry FARCY, au Père Wally NEVEN, à Mgr Jean Berchmans NTERERE, à l’Abbé Raphaël NTIGAHERA, à l’Abbé Juvénal BUKUBIYEKO, à Mgr Roger MPUNGU, à Mgr Bernard BUDUDIRA, à Mgr Joachim RUHUNA, à l’Abbé Albert COLLIN, à M. Jean BIRIHANYUMA.

Pour le groupe, comme l’a rappelé un de nos membres,

«Le devoir de mémoire est un travail de libération qu’il importe d’accomplir en faveur

des uns et des autres. Il permet aux criminels de mesurer la gravité de leurs crimes et

de s’amender. Il donne aux rescapés de guérir de leurs traumatismes. Il dessille les

yeux aux complices qui e désolidarisent de toute entreprise criminelle. »

Le groupe aime à dire qu’il rêve d’un Burundi où « les Hutu, les Tutsi et les Twa se retrouveront ensemble pour commémorer. Pour ce faire (…), chacun se laissera guider par son sens d’humanisme comme cela se pratique sur nos collines quand le voisin est en deuil. Cette sensibilité citoyenne sera la première véritable victoire sur le génocide. Car, c’est par la compassion qu’on se relève du crime des crimes et non par des accords âprement négociés. C’est en puisant au plus profond de nous-mêmes cette capacité de nous émouvoir que nous grandissons en humanité et tournons le dos aux violences. C’est en renversant le mur que les idéologies criminelles avaient érigé entre ‘nous’ et ‘les autres’ que nous découvrons qu’en face, nous n’avions pas affaire à des sauvages mais à nos propres semblables. Le jour où vous découvrirez que l’autre peut souffrir comme vous, et que vous aussi vous pourriez vous retrouver dans sa situation déplorable, alors vous aurez gagné un frère, vous aurez brisé les chaînes du génocide ».

Ceux qui le souhaitent, pourront acquérir ce jour le livre « Le Commandant Ndayahoze, un visionnaire ». (10 euros)

Date : 29 avril 2016 Lieu : Pianofabriek Rue du Fort (Fortstraat), 35

1060 Bruxelles (Saint Gilles – Sint Gillis) Salle CASABLANCA II et Salle AREMBERG.

: Accueil : Recueillement. : Conférence : Echanges : Verre de l’amitié

Accès par transport en commun : – Train : Gare du Midi ; – Métro lignes 2 et 6 : Arrêt Porte de Hal - Trams 3, 4, 33, 51 : Arrêt Parvis ; – Trams 81, 83: Arrêt Guillaume Tell

ou Barrière ; – Tram 97: Arrêt Barrière ; – Bus 48: Arrêt Saint Gilles ou Barrière

Personnes de contacts: NTACORIGIRA Victor 0479 75 39 05 : ntacovic2000@yahoo.fr NTAMAHUNGIRO Joseph 0472 45 69 52 : ndagateka@yahoo.fr