Harry Verweij: « Un des grands défis pour le Burundi est le faible niveau du secteur privé. »

08-05-2017

Le 28 avril, l’ambassade des Pays-Bas au Burundi a célébré la fête du Roi Willem-Alexander. Dans son discours, l’ambassadeur a insisté sur le secteur privé. Une occasion à Iwacu de lui demander les opportunités offertes par son pays pour promouvoir ce secteur au Burundi.

Comment les Pays-Bas peuvent-ils inspirer le Burundi à développer le secteur privé ?

Les deux nations – néerlandaise et burundaise – sont comparables en plusieurs points. Avec une superficie plutôt modeste, des voisins immédiats qui sont plus grands et plus riches, l’un et l’autre pays font partie d’une importante organisation régionale. Ces trois éléments ont aidé les Pays-Bas à devenir un pays riche après la seconde guerre mondiale. Ce qui est crucial dans ce contexte, c’est d’être attentif à ce qui se passe à l’extérieur et de saisir les opportunités comme elles se présentent. Pour ce faire, la contribution du secteur privé est irremplaçable.



Que voulez-vous dire, concrètement ?

Le Burundi est frontalier ou proche de pays qui sont parmi les plus riches de l’Afrique, comme la Tanzanie et le Kenya. En termes d’axe de commerce et d’opportunité d’exportation, il revient au pays de prendre avantage de cette position et d’utiliser le talent entrepreneurial des Burundais pour le faire. La Communauté de l’Afrique de l’Est offre un espace économique qui ne peut que s’étendre. Sur ce plan, c’est une excellente chose que plusieurs écoles offrent des cours d’Anglais aux élèves, car une bonne maîtrise de l’Anglais rend la tâche de s’intégrer dans la Communauté de l’Afrique de l’Est plus facile.

Quel est votre apport dans le domaine du secteur privé au Burundi ?

Tout au long des années, notre fonds d’aide au développement a des ressources substantielles pour travailler avec le monde des affaires au Burundi, avec un focus sur le micro-crédit. Les Pays-Bas disposent de plusieurs programmes et instruments pour appuyer le secteur privé et le commerce. Ainsi, depuis 2006, en plus du programme sur le développement du secteur de sécurité, des programmes appuyant principalement le secteur privé et le commerce sont en cours. Il s’agit notamment du Fonds pour la Relance, les Conseils et les Echanges en micro finance (FORCE) – aujourd’hui en à sa troisième phase – avec un budget total 18.5 millions d’euros. Son financement des chaînes de valeurs contribue de manière importante à l’autonomisation des producteurs ruraux, surtout des femmes et des jeunes.

Le Programme ‘Private sector Investment’ a financé depuis 2009 des initiatives des entrepreneurs burundais pour 14,500 millions d’euros. Ce programme a pris fin en 2013 mais la mise en œuvre des projets continue dans l’agri-business, l’équipement, la production des matériaux de construction, et les services. Ce programme a été remplacé depuis 2015 par le ‘Dutch good grouth funds’ qui appuie les partenariats – notamment le transfert des connaissances – entre un investisseur néerlandais et un burundais. Mais, il est difficile de convaincre l’investisseur néerlandais d’amener son capital au Burundi eu égard à l’environnement actuel des affaires. Un autre programme, dit ‘ORIO’, appuie les infrastructures publiques comme la distribution de l’eau, la gestion des déchets solides, la santé, etc.

Selon vous, quels sont les obstacles à investir au Burundi ?

Le climat d’investissement est sous-développé, même sur des points très basiques comme, par exemple, le processus de visa. Actuellement, les entreprises ont des investissements et des filiales partout dans le monde : une réponse rapide à leurs besoins est cruciale pour une économie performante.

N’y a-t-il pas de projets gelés à cause de la situation actuelle ?

Le Burundi avait été éligible pour 3 projets pour un financement de 54 millions d’euros. Les projets, actuellement gelés, pourraient être réactivés en cas de la normalisation de la situation politico-sécuritaire. D’autres opportunités de financement sont possibles dans la gestion de l’eau (FDW), la promotion du développement et de la sécurité alimentaire (FDOV), la formation (NUFFIC), l’assistance technique (Experts PUM).

Quelle appréciation faites-vous des entrepreneurs burundais ?

Ils constituent un grand potentiel pour leur pays. Ce qui est encore plus admirable, ce sont les jeunes de ce pays. Ils s’ouvrent facilement aux idées nouvelles, et ils portent, à l’instar de M. Jean Bosco Nahimana, un jeune agriculteur innovateur dans la localité de Mparambo, une vision entrepreneuriale enthousiaste, appuyée par le programme Plan Intégré Paysan – en Kirundi, Mbona iyo ngana. Cela est une opportunité non négligeable pour le développement de ce pays. Alors, chaque jeune Burundais devrait être encouragé à contribuer à l’avancement de son pays, à poursuivre son rêve ! Et c’est le rôle des autorités de donner une chance à ces jeunes, en améliorant le climat des affaires.