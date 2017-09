Handball/ AHBB : enfin le championnat a démarré…

28-09-2017

Presque deux ans que les compétitions étaient au point mort. Le week-end dernier, elles ont repris de plus belle.

« Un pari plus que gagné », se félicite Floribert Nimubona, vice-président de l’Association de Handball de Bujumbura(AHBB). Au regard de la détermination des joueurs sur terrain, l’AHBB estime prometteuse la suite du championnat. « Après une si longue période sans jouer, franchement, on a été subjugué par la qualité des matches», apprécie M.Nimubona avant d’ajouter : C’est comme s’ils avaient des matches en jambes.»

Alliant fougue, rapidité en attaque et une rigueur inouïe en défense, le match SOS vs Muzinga, de dimanche dernier, a prouvé que les joueurs n’ont rien perdu de leur superbe. Ceci au grand bonheur des supporteurs. Ils palissaient d’envie de les revoir jouer. « C’est une bonne chose que le championnat ait enfin pu commencer. Après tout, ce sont les joueurs qui en étaient victimes », fait remarquer Hassan, un fan.

Satisfaction partagée par les joueurs eux-mêmes. « Honnêtement, le simple fait de rejouer, c’est un ouf de soulagement. Parce qu’on commençait à désespérer », confie L.B, joueur. Et d’interpeller : « Qu’il y ait des désaccords avec la fédération, j’en conviens. Mais que ces futiles problèmes d’ego ou conflits personnels entre les dirigeants de l’association et ceux de la fédération n’empiètent plus sur le bon déroulement championnat. »

Un niveau plutôt satisfaisant

Quant au niveau des équipes, le vice-président de l’AHBB se veut rassurant : « Il y a, certes, un net écart entre certaines équipes. Mais cela ne veut pas dire que leurs joueurs ne sont pas potentiellement bons. D’ailleurs, pour leurs jeunes âges, ils sont matures dans le jeu ». Pour lui, c’est à force de se frotter aux meilleurs qu’ils vont gagner en expérience.

Face à la situation financière devenant intenable, le vice-président de l’AHBB fait savoir qu’à défaut de sponsors, ils doivent voler de leurs propres ailes. « Les membres des équipes essaient de cotiser, frappent à différentes portes pour tenter de maintenir la barque au-dessus de la ligne de flottaison ». Il fait savoir que ces cotisations se font au compte-gouttes. C’est pourquoi l’AHBB prévoit de nouer des partenariats avec des sociétés comme Aquavie.

Aussi elle compte organiser beaucoup de tournois pour renflouer des caisses « La finalité est qu’il n’y ait plus d’équipe qui jette l’éponge sous prétexte du manque de moyens. »

Le championnat se poursuit ce week-end, avec un alléchant Muzinga vs Intwari, au terrain du Département de la Jeunesse et Sport.