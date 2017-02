Grippe aviaire : Plus de volailles en provenance de l’Ouganda !

21-02-2017

Après que la grippe aviaire ait été déclarée par les autorités ougandaises en date du 14 janvier 2017 et confirmée par l’Organisation Mondiale de la Santé Animale, le gouvernement burundais vient d’interdire l’entrée sur son territoire des volailles en provenance de l’Ouganda.

«L’importation des volailles vivantes et leurs produits comme les œufs et es viandes en provenance de l’Ouganda et des autres pays infectés par cette maladie est suspendu temporairement dans notre pays», a annoncé, lundi 20 février, le ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, Dr Déo-Guide Rurema.

Le ministère de l’Elevage appelle, par ailleurs, les services de contrôle aux postes frontaliers à plus de vigilance pour saisir les produits agricoles qui échapperaient au contrôle sanitaire en provenance de l’Ouganda.

La Grippe Aviaire Hautement Pathogène (GAHP) est une maladie virale, contagieuse, souvent mortelle, infectant principalement les oiseaux (domestiques et sauvages), mais aussi les autres animaux (porc, cheval, chien, chat) et les humains.