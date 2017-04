Glissement de terrain au bord de la rivière Ntahangwa

11-04-2017

Située au bord de la rivière Ntahangwa, l’avenue Mukarakara a été emportée par un glissement de terrain. Des maisons d’habitation sont également menacées. Deux d’entre elles ont déjà perdu leurs clôtures. «Nous sommes fatigués», se plaint un des propriétaires d’une maison située au bord d’un gouffre. Il ajoute que la population a informé les autorités administratives et ces dernières n’ont rien fait pour les protéger. « Certaines personnes ont même abandonné leurs maisons. Ces glissements menacent d’autres infrastructures, comme le Boulevard du 28 Novembre et même l’Hôpital militaire de Kamenge.»

La population environnante a vainement planté des arbres au bord de cette rivière, pour se protéger. Les personnes rencontrées sur place demandent au gouvernement d’intervenir pour prévenir les dégâts matériels et humains.

« Pas de dégâts humains jusqu’aujourd’hui, mais des dégâts matériels sont à signaler : deux salles de classe ont été abandonnées, il y a deux ans, les puits perdus et les fosses septiques sont emportés par ces glissements», affirme Annonciate Nsabimana, Directrice de l’école fondamentale «Jardin public de Nyakabiga». Situé entre la rivière Ntahangwa et l’avenue de l’imprimerie, cet établissement est menacé par les glissements de terrain. Mme Nsabimana affirme qu’elle a déjà signalé ce problème aux autorités administratives. Celles-ci n’ont toujours pas honoré leur promesse de construire les murs de soutènement en gabions, fin février. La directrice demande au gouvernement de prendre ce problème en main ou bien de chercher un autre endroit plus sûr.