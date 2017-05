Gitega, pour « gupanga akarere »

02-05-2017

Le ministère de l’Intérieur a organisé une réunion des partis politiques. Une occasion de prendre des résolutions faisant pression au prochain sommet des chefs d’Etat de la région.

Il y a une expression que les combattants du Cndd-Fdd, alors dans le maquis, utilisaient : « gupanga akarere » (que l’on traduirait par « affiner, préparer sa stratégie de combat). L’expression est encore aujourd’hui utilisée. C’est ce qui s’est passé dans ce conclave de Gitega.

«C’est le moment propice de s’exprimer sur la position à prendre par rapport au dialogue d’Arusha, à l’approche du sommet des chefs d’Etat des pays de la Communauté Est Africaine.» C’est en substance la consigne donnée par le ministre de l’Intérieur, Pascal Barandagiye, aux partis politiques, ce 20 avril à Gitega. Ces derniers ne se sont pas faits prier. A l’issue de la session, une série de résolutions a été prise.

Les responsables des partis politiques ont donc convenus de combattre toute idéologie remettant en cause le respect des institutions politiques issues des élections pluralistes. « Ne pas tolérer que les auteurs du putsch du 13 mai 2015 participent au dialogue inter-burundais. » Ils ont prié les chefs d’Etats d’Afrique de l’Est d’arrêter et d’extrader tous les putschistes burundais se trouvant sur leurs territoires. « Cela permettra de décanter facilement le conflit entre le Burundi et le Rwanda.»

Le Rwanda indexé

Les politiciens présents à Gitega ont plaidé pour la participation de tous les partis politiques agréés au dialogue.

La session de Gitega a demandé que le chef d’Etat Rwandais, Paul Kagame, ne se prononce pas sur le cas du Burundi, lors du prochain sommet des chefs d’Etat. « Il ne peut pas être à la fois juge et partie. »

La session a également appelé la Communauté est africaine EAC à appuyer le facilitateur dans le but de rapatrier le plus rapidement possible le dialogue inter-burundais qui se déroule à Arusha. « Cela coupera court à toute spéculation tendant à faire participer les putschistes au dit dialogue.»

Les responsables des formations politiques invités à Gitega se sont convenus de lutter pour le strict respect de la déclaration faite par le co-facilitateur Benjamin William Mkapa lors de sa visite au Burundi en date du 9 décembre 2016. Selon eux, cette déclaration restera dans la mémoire de tous les Burundais soucieux de sauvegarder la paix, la souveraineté et la sécurité dans notre pays.

>>Réactions

Gaston Sindimwo : « Au lieu de rêver transition, travaillons pour les élections de 2020. »

Le 1er vice-président de la République soutient les recommandations issues de Gitega. Il indique qu’il faut décourager ceux qui croient qu’en semant le chaos, ils auront à exiger quoi que ce soit, encore plus le dialogue. « Il faut décourager la logique de chercher le pouvoir par la force.» Pour Gaston Sindimwo, il faut donc tracer une ligne d’interdits à ne pas dépasser pour ne pas sombrer dans l’impunité. Et de trancher : « Au lieu de rêver de gouvernement de transition, d’immunité, ces politiciens devraient plutôt être réalistes et rentrer au pays pour travailler sérieusement pour les élections de 2020.»

Agathon Rwasa : « Une mise en scène orchestrée par le Cndd-Fdd.»

Il indique avoir reçu l’invitation de participer à la rencontre des partis politiques bien qu’il n’ait pas pu y prendre part. Le 1er vice-président de l’Assemblée nationale parle de mise en scène orchestrée par le Cndd-Fdd. « C’est une attitude lâche que d’entreprendre des choses censées freiner le dialogue au lieu de chercher plutôt des voies de sortie à cette crise.» Agathon Rwasa appelle à plus de lucidité et agir de sorte que le dialogue inclusif soit mis en avant comme seule alternative pour en finir avec la crise politique au Burundi.

Léonce Ngendakumana : « Ces recommandations sont à dénoncer.»

Le vice-président du parti Frodebu indique n’avoir pas reçu d’invitation pour Gitega. Il indique qu’il ne pouvait de toutes les façons pas participer « à des séances de manipulation, à chercher à étouffer les négociations qui mettraient un terme aux souffrances qu’endurent le peuple. » Pour Léonce Ngendakumana, les recommandations issues de la séance de Gitega sont à dénoncer et à combattre. Selon lui, ces partis politiques signataires sont au service du pouvoir de Bujumbura, des caisses de résonnance du Cndd-Fdd.

Jacques Bigirimana : « Pourquoi dénigrer les partis qui s’associent au pouvoir.»

Le président du parti Fnl indique que son parti a pris part à la séance de Gitega. « Je ne vois pas pourquoi on dénigre les partis qui s’associent au pouvoir en place quand il s’agit de trouver des solutions à la crise. » Aux détracteurs qui indiquent que son parti est à la solde du Cndd-Fdd, Jacques Bigirimana clarifie : « Nous ne sommes pas engagés à lutter contre le Gouvernement. Nous soutenons ce qui est positif tout comme nous dénonçons le mal du pouvoir en place. »

>>Décryptage

Le sommet de la dernière chance

Les Burundais et la Communauté internationale ont tous les yeux tournés vers le prochain sommet des chefs d’Etat de la Communauté est-africaine. Chacun veut tirer les ficelles et faire pencher la balance de son côté. Tous savent que ce sommet est capital pour la suite du processus de paix. Cette rencontre des chefs des partis politiques à Gitega n’est donc pas un fait du hasard. Elle a été savamment calculée par le pouvoir en place qui ne manquera pas de brandir les desiderata de ses politiciens comme un ticket gagnant de la course. Histoire de laisser jouer aux partis politiques sa partition et la présenter comme le refrain de tout un peuple.

La question est de savoir si les chefs d’Etat de la Communauté est-africaine sont vraiment dupes pour croire à cette supercherie et se laisser berner. Ou alors s’ils vont mettre de côté toutes les pressions qu’ils auront subies de part et d’autre pour finalement prendre une décision susceptible de faire avancer réellement la cause de la paix.

En tout cas, tous lorgnent ce sommet de la dernière chance. Ce sommet qui pourrait brandir une arme secrète capable de changer la donne et faire fléchir un pouvoir en place tout puissant qui refuse de s’asseoir avec le véritable adversaire. L’opinion semble dubitative et les espoirs de voir cette réunion déboucher vers une sortie de crise s’amenuisent. A se demander s’il existe encore une carte gagnante qui se jouera le mois prochain. Cela se jouera probablement sur la motivation des chefs d’Etat de l’Afrique de l’Est. Celle de saisir à bras le corps le cas du Burundi. Et appeler Bujumbura à plus de flexibilité.