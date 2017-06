Gitega : juges et magistrats indexés

29-06-2017

Selon le secrétaire permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature, la corruption est aujourd’hui un fléau qu’il faut à tout prix combattre.

« Nier que la corruption est encore observée parmi certains magistrats et juges serait aberrant. Combattons ensemble ces brebis égarées », a appelé Monique Nahimana, secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature. C’est à l’occasion de sa tournée de travail à Gitega, lundi 19 juin.

D’après elle, les rapports récents ont révélé qu’aucun service, y compris la justice, n’était épargné par ce mal qui nécessite une plus grande attention des pouvoirs publics. Elle a signifié que la corruption n’est pas seulement de recevoir ou de donner de l’argent pour bénéficier un service, mais l’achat de la conscience est souvent soulevé.

« Eviter des sollicitations diverses dans votre travail. Vous êtes exposés mais sachez que la corruption détruit surtout nos consciences. Si vous êtes capturés, la responsabilité pénale est personnelle », a-t-elle souligné.

Loin de faire l’unanimité, les magistrats et juges de Gitega ont indiqué qu’il serait préférable de désigner les coupables et de les isoler au lieu de généraliser sur le corps tout entier de la magistrature. D’après eux, il n’y aura pas une raison d’expliquer que la justice est corrompue alors qu’elle est censée combattre la corruption.

« Que le conseil supérieur de la magistrature combatte la corruption et aussi s’attèle au bien-être du magistrat et du juge », a intervenu un magistrat de la Cour d’appel de Gitega.



Qu’en dit la population de Gitega ?

D’après les hommes et les femmes interviewés dans la ville de Gitega et ses environs, la corruption est acceptée aujourd’hui à telle point que l’on n’éprouve plus aucun sentiment de culpabilité en la pratiquant. Ce qui était fait jadis en cachette se fait maintenant ouvertement.

« La corruption est devenue notre mode de vie. On a parfois l’impression qu’elle a été institutionnalisée », souligne Adelin (un nom d’emprunt pour son anonymat).

Ils pointent le personnel des Tribunaux de Résidence et de Grande Instance plus qu’ailleurs. Nombreux sont ceux qui affirment qu’il faut d’abord avoir une vache pour intenter un procès pour un lopin de terre.

« J’ai perdu le procès injustement parce que mon adversaire avait des connaissances parmi les juges. Jusqu’à maintenant, je ne sais pas si le prononcé de l’arrêt a eu lieu ou pas », déplore Jacques. Quant à Leonidas natif de Ryansoro, il indique que les gens issus des familles pauvres sont obligés de vivre avec la corruption, de l’accepter dans leur existence quotidienne.

Au moment où les uns mettent la richesse en avant pour corrompre, les autres taxent l’ingérence des autorités politiques dans la justice.

« Mon époux est emprisonné sans jugement depuis 4mois .Quand je suis allé voir le juge, il m’a signifié que les ordres sont venus de quelqu’un qui est haut placé dans l’administration», peste Antoinette, une mère de 3 enfants.

Pour ces citoyens, le chemin est encore loin pour avoir une justice équitable tant que la pauvreté a gagné toutes les couches de la population burundaise.