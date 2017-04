Gitega : hausse d’impôts fonciers

27-04-2017

A Gitega, les propriétaires des maisons assurent qu’ils vont doubler, voire tripler le prix de location. Plusieurs maisons sont désertées par leurs locataires.

Dans les quartiers populaires où beaucoup de gens avaient l’habitude de louer des maisons à bas prix, la population grogne. Il était facile d’habiter une maison à 40 mille Fbu, mais avec cette hausse d’impôt, tous les propriétaires et les locataires sont sur les dents. Beaucoup indiquent que pour louer une maison à deux chambres aujourd’hui, il faut débourser entre 50 mille et 70 mille Fbu et cela dépend des quartiers.

« C’est la plus forte augmentation que je n’ai jamais vue. L’année passée j’ai payé 4500Fbu mais voilà que d’après mes déclarations je dois débourser 48 mille Fbu », peste Vénuste argua qu’il ne voit pas où trouver cet argent tant qu’il n’a pas d’emploi depuis une année. Comme un seul homme, beaucoup de propriétaires affirment qu’ils vont modifier les contrats avec leurs locataires.

« Je vais augmenter les frais de loyer aux locataires. S’’ils n’acceptent pas de doubler le prix, je serai obligé de leur rembourser leurs avances », prévient Evariste qui déclare n’avoir pas haussé le prix de location de ses maisons depuis 5ans.

Bukuru, une enseignante, n’y va par quatre chemins. Elle pointe une politique du gouvernement de s’accaparer de toutes les ressources de la population. Cette enseignante explique que le gouvernement, au lieu d’ajuster les impôts en fonction de la hausse du coût de la vie, il a préféré donner des grands coups de barre.

« Construire aujourd’hui, c’est pour financer le gouvernement. Le propriétaire n’en retire aucun bénéfice. Nous savons que le pays traverse une crise financière, mais c’est difficile de payer autant d’impôts.»

Le malheur des uns fait le bonheur des autres

Avec cette hausse de prix de location, les commissionnaires jubilent. Selon eux, ils recevront les 10% de loyer s’ils parviennent à dénicher un client qui cherche une maison à louer.

« Les maisons seront chères et la commission sera grande. Fini d’accepter les 10 mille ou les 20 mille francs que les propriétaires nous donnaient », se félicite une dame commissionnaire dans l’immobilier. Tandis que ces commissionnaires s’attendent à remplir leurs poches, les propriétaires déchantent. Cette hausse d’impôt a déjà eu des répercussions sur le loyer. Dans les quartiers de haut standing comme Bwoga I et II, Shatanya IV, beaucoup de maisons ne trouvent plus de locataires. Même ceux qui s’y trouvent affirment qu’ils attendent le temps de finir leurs avances.

« Je suis en train de chercher une petite maison dans les quartiers populaires. Mais, mes enfants seront obligés de faire un long trajet pour aller à l’école », s’inquiète Albert qui habite au quartier CENAR depuis deux ans. Albert n’est pas le seul à fuir ces quartiers des riches. Jacques et sa famille n’ont pas attendu longtemps pour aller habiter dans une maison qui est à la hauteur de ses moyens d’aujourd’hui. « A la longue, nous serons obligés de regagner nos campagnes », souffle-t-il.