Gestion des déchets : des coûts « fixés unilatéralement »

02-11-2017

Les citadins de la commune Mukaza accusent la BCCO d’avoir fixé des prix sans consultation. Cette société assure suivre la tarification en vigueur.

« J’ai payé 5000Fbu pour ma petite boutique, et 2000Fbu pour la maison », confie un citadin de Bwiza. Il a sur lui deux quittances sur lesquelles se trouve le sceau de Bujumbura Cleaning Company (BCCO). Ce chef de ménage ne comprend pas pourquoi il doit payer la collecte des déchets pour sa petite boutique, une annexe de la maison principale.

Même lamentations pour I.P., un propriétaire d’une petite friperie sise dans la même zone. « Je n’habite même pas ce quartier. Et ils m’ont exigé de payer 7000Fbu pour la collecte des déchets.» Idem pour une autre femme, tenant un salon de coiffure pour dames, dans la zone Rohero.

Pour elle, avant de payer cet argent, il devrait y avoir un contrat négocié avec la BCCO. « Et ce paiement devrait concerner seulement les ménages et non les magasins, les salons de coiffure, les maisons d’habillement, etc. » Sinon, elle propose qu’on réduise le coût de moitié par rapport aux ménages.

Quant à Bosco, un célibataire de Bwiza, il hausse le ton : « C’est tout simplement un vol organisé. Je ne cuisine pas, je prends mes repas dans un restaurant, tous les jours. Alors, pourquoi me faire payer des frais de collecte des déchets ménagers ? » Par contre, il suggère l’instauration d’une petite contribution pour des raisons d’assainissement des quartiers.

La BCCO se justifie

« Nous nous référons à la tarification fixée par le maire de la ville, il y a environ quatre mois », explique Patrice Magnus Nyandwi, chargé des ressources humaines et de la communication au sein de la BCCO. Il révèle que ces tarifs vont être révisés, selon les clauses de la réunion tenue par le maire de la ville, fin semaine dernière. « Le constat est que ces prix sont tellement bas. Et la nouvelle tarification dépendra de l’appréciation du maire et des résultats de ses enquêtes en la matière.»

Pour les boutiques, il pense que les coûts pourront être baissés et rajoutés du côté des ménages. M. Nyandwi explique pourquoi la collecte des déchets est si élevé : « Vu les moyens utilisés comme les camions, les ouvriers, le carburant… nous travaillons à perte. L’expérience nous a montré que 20% seulement nous paie quand nous faisons un travail systématique.» Et d’annoncer qu’il y aura des contrats entre cette compagnie et les ménages.

Et d’avertir : « Pour ne pas le signer, le chef de ménage ou le propriétaire d’une boutique, d’une friperie… devra montrer le contrat le liant aux SETEMU pour accéder individuellement au dépotoir public de Buterere.» Il précise, par ailleurs, que parmi ses tâches, il y a un assainissement des caniveaux. Et là, martèle-t-il, par principe de solidarité, tout le monde doit contribuer.

Désormais, BCCO n’a plus le monopole. Treize autres coopératives s’occupent de la collecte des immondices dans les communes Muha et Ntahangwa. Seule Mukaza revient à la BCCO.