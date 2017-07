Genève : les dernières volontés du roi Mwambutsa enfin respectées

10-07-2017

Ce 30 juin au cimetière de Meyrin, le roi Mwambutsa IV Bangiricenge est réinhumé cinq ans après son exhumation. Une sobre cérémonie et élégante, rendue possible grâce à la bataille judiciaire de la princesse Esther Kamatari, sa nièce.

Concession 180, cimetière de Feuillasse-Meyrin sur la route Henri-Claudius-Forestier 28, 1217 Meyrin. C’est là où repose désormais le corps du roi Mwambutsa pour toujours conformément à sa volonté. La concession, explique Esther Kamatari, c’est le roi qui l’a choisie lui-même : « Le Mwami aimait se promener dans cet ancien parc de la commune de Meyrin avant que les autorités suisses ne décident de le transformer en un cimetière. » Et quand cette décision tombe, « Grand Monsieur » comme le surnomme sa nièce, s’inscrit comme futur locataire.

Sur son cercueil, deux plaques. Sur la première, on peut lire ‘Du Mwami né en 1912 et décédé en 1977’ et sur la deuxième ‘Il a été exhumé le 15 mai 2012 et réinhumé le 30 juin 2017’.

Pas de messe en la mémoire du roi comme on a l’habitude de le voir. A la place, juste un recueillement à la Chapelle de la Cluse accompagné de la musique classique. Sa musique préférée.

Selon ses proches, son profond attachement à la culture et à la foi burundaises l’avait conduit au refus courtois, mais ferme d’adopter la religion chrétienne au détriment de celle de nos ancêtres.

Vêtue en blanc, la princesse Kamatari porte la tenue traditionnelle, appelée imvutano, en soie. Le blanc, dans la culture burundaise, est synonyme de joie et pour elle, ce 30 juin est le plus beau jour de sa vie : « Ce n’est pas un jour de deuil, plutôt celui de la victoire du droit. »

Sa joie est immense qu’à chaque fois que l’occasion de prendre la parole se présente, elle ne s’empêche pas de revenir sur les qualités de son défunt oncle : la sobriété, l’intégrité, le patriotisme, la compassion, l’amour du prochain, etc.

Au cimetière de Meyrin, elle est encore plus heureuse que la dépouille du roi retourne là. Ces derniers hommages au roi Mwambutsa auront vu la participation de ses proches et des amis venus de partout. Entre autres, les quatre petits-enfants nés de sa fille Régina Kanyange Mwambutsa, les deux avocats Andrea E. Rusca, également des cérémonies, Pacelli Ndikumana, etc. Pour des raisons de santé, Erika, sa dernière compagne, n’a pas pu participer aux funérailles.

« J’ai failli m’évanouir »

Elle s’est battue jusqu’à sa dernière énergie pour que les dernières volontés du roi soient respectées. Mais le combat aura été le plus long et dur de l’histoire de la monarchie : cinq ans…

Elle était meurtrie, bouleversée, abattue, choquée, etc. lorsqu’en 2012, Esther Kamatari apprend que le gouvernement du Burundi et Rosa-Paula Iribagiza, fille du roi Mwambutsa ont demandé le rapatriement de la dépouille royale. C’était à l’occasion de la commémoration du 50ème anniversaire de l’indépendance du Burundi.

Quelques jours après cette annonce, la princesse se rend à Genève et elle trouve la tombe de son oncle vide. Exhumer le roi était pour elle, un acte inimaginable, contraire à la culture burundaise en ce qui est du respect des morts.

Depuis, elle raconte qu’elle s’engage dans un mouvement de bataille. Elle porte plainte contre le gouvernement du Burundi et l’ancienne députée Rosa-Paula. De son côté, Esther Kamatari a le soutien de trois avocats dont Me Pacelli Ndikumana et Andrea E. Rusca.

Le ‘combat’ a duré cinq ans. Et l’avocat Andrea E. Rusca parle de trois phases juridictionnelles. D’abord à la première instance, le procès a duré plus de deux ans. Puis, la Cour de justice a dû se prononcer dans un délai d’une année. Enfin, le 28 avril 2017, la Cour fédérale donne gain de cause à Esther Kamatari.

« Quand j’ai su que j’ai gagné, c’était bizarre. J’étais toujours dans le sentiment de ‘Je bagarre’, les bras ballants», confie-t-elle. D’un seul coup, ses bras sont tombés, elle s’est assise et s’est dite, ce n’est pas possible que le roi reste sur ‘ku gahinga’, on ne va pas attendre un jour de plus.

Le combat final

Selon princesse Kamatari, la Cour fédérale avait accordé à la partie ‘adverse’ un mois pour procéder à l’inhumation. Toutefois, cette partie ne s’est pas manifestée.

Elle décide alors que le ‘Mwami’ soit réinhumé le 30 juin 2017. Cette date, explique-t-elle, n’est pas le choix du hasard. Elle coïncide à la signature de l’acte d’indépendance par le roi Mwambutsa : « Il était un grand Monsieur, mais quand tout le monde fait la fanfare à l’occasion de la commémoration de l’indépendance, personne ne se souvient de lui. »

Alors que les préparatifs de la réinhumation sont en cours et presque finis, Esther Kamatari fait savoir que la partie ‘adverse’ rouvre encore le procès. Elle saisit la première instance de justice à Genève pour demander qu’on lui accorde un autre délai.

Jusqu’au 27 juin à 14h30, déclare-t-elle, elle ne savait pas si la cérémonie de réinhumation aura lieu : « J’ai failli m’évanouir. Je n’ai pas dormi, j’ai vraiment stressé. » Toutefois, elle parviendra à tout organiser à partir de Paris où elle vit depuis plusieurs années.

La nièce décide de tourner la page

« J’étais tellement émue tout à l’heure, quand j’ai vu que son âme est retournée là et qu’au lieu de lui jeter de la terre, on lui a jeté des roses », lâche la princesse. D’après elle, c’est un moment de bonheur intense, la page est tournée.

La seule chose qui nous reste, c’est d’être unis à jamais, rendre hommage au roi Mwambutsa et permettre à son âme de se reposer en paix pour l’éternité : « Il a été beaucoup plus fort que nous. Il ne méritait pas de rester « ku gahinga » (abandonné sans sépulture NDLR) cinq ans pour rien

Et de dédramatiser : « Peut-être que le Mwami l’a fait exprès. Il a accepté lui-même d’être exhumé pour nous rassembler. » Il s’est dit mon peuple va mal, qu’est-ce que je vais faire pour le rassembler ?

D’après toujours la princesse, c’est une victoire collective, une victoire contre l’injustice et la folie. Et de la dédier au peuple burundais en général et à toute la famille royale en particulier : « J’ai fait confiance à la justice suisse, elle m’a donné raison. » Il s’agissait juste d’une seule chose : respecter les dernières volontés du roi.

Les avocats de la défense plus que satisfaits



Ils ont beaucoup enduré pendant les cinq ans de procès.

Côté avocats de la défense, la satisfaction est totale. Me Pacelli Ndikumana et Andrea E. Rusca s’accordent : « Nous sommes aujourd’hui plus que satisfaits du jugement rendu par la Cour fédérale. La bataille n’était pas facile. Cinq ans, il fallait être patient. »

Andrea E. Rusca indique qu’il était impressionné de pouvoir aider la princesse Kamatari pour faire rétablir la vérité et gérer la dignité d’un grand homme.

Pour lui, la justice suisse avait des dispositions testamentaires fournies par leur client : « Nul n’avait le droit de les virer. On doit respecter la volonté d’un homme. »

Comparant le roi Mwambutsa au roi de la savane, M. Rusca constate qu’il était blessé par d’autres animaux qui ont par la suite voulu s’en prendre à sa dépouille. Et un des lions du camp, on peut le deviner, s’est battu seul et il a eu gain de cause : « Aujourd’hui, la dépouille du roi de la savane repose exactement là où il a choisi dans la concession 180. » Et l’avocat de dire qu’il est très touché.

Pour Me Pacelli Ndikumana, les cinq ans ont été une véritable bataille judiciaire. Egalement proche de la famille royale, l’avocat précise que ses recherches lui auront permis de trouver certaines réponses aux questions qu’il s’est toujours posées concernant son exil d’abord en Belgique, puis en Suisse.

Contrairement aux rumeurs véhiculées par ses détracteurs au sein de la classe politique, raconte Me Ndikumana, le roi Mwambutsa IV n’était pas en Europe pour s’amuser et jouir d’une vie mondaine. Bien au contraire, il souffrait d’un cancer dont le diagnostic avait été établi depuis 1960.

Il estime que différents tristes évènements ont eu un effet négatif sur sa santé physique et mentale qu’il lui a été recommandé de se reposer avant de se retourner au Burundi : les assassinats de son fils le 13 octobre 1961, de son frère Kamatari Ignace le 27 mai 1964, l’assassinat de son Premier ministre Pierre Ngendandumwe en janvier 1965, la tentative d’assassinat de son Premier ministre Biha et de lui-même le 18 octobre 1965, les multiples exécutions ou expéditions judiciaires contre l’élite hutu pendant son absence, etc.

D’où le devoir de rétablir la vérité historique et de réhabiliter la mémoire du roi : « Nous devons l’accomplir pour les générations à venir afin que le peuple burundais sache que nous avons eu un des grands hommes d’Etat de son époque. »

Exclusion de fait de la propre fille du roi ?

La princesse Iribagiza n’a pas apprécié la tenue de ces funérailles. Elle estime qu’il y a eu précipitation.

27 juin 2017, Rosa-Paula Iribagiza, dans un communiqué, accepte le verdict rendu par le Tribunal Fédéral Suisse interdisant le transfert des restes du roi au Burundi.

Toutefois, elle demande qu’on lui accorde encore du temps pour organiser son déplacement et celui des autres membres de la famille royale établis dans plusieurs pays. Si besoin, elle s’engage à honorer les frais de garde supplémentaires aux pompes funèbres.

Ainsi, elle sollicite auprès de l’administration suisse le droit à l’exclusivité en tant que fille légitime du roi, à organiser la cérémonie. A la partie défenderesse du testament royal, princesse Iribagiza ne demande que la patience et la tolérance pour éviter toute précipitation. Elle craignait que le monarque ne soit pas encore source de division au lieu d’être un trait d’union : « L’ancien souverain du Burundi mérite une cérémonie marquant l’empreinte de dignité et de sérénité. »

Sa voix ne sera pas entendue puisque le Tribunal Fédéral Suisse donnera le droit à la nièce, capable d’exécuter le jugement dans les délais.

‘Ganza-sabwa’ : le nouveau-bébé

A la fin des cérémonies, il a été également l’occasion d’annoncer la naissance de l’association Ganza-Sabwa dont les membres fondateurs sont Esther Kamatari, Me Pacelli Ndikumana, Arthur Kamatari et Andrea E. Rusca.

L’association a pour objectif de gérer la concession de la tombe du roi, le patrimoine privé du roi. Très vite, les membres fondateurs indiquent qu’ils vont demander à Erika, la compagne du roi, de leur transférer les droits sur ses archives afin de les mettre à la disposition du public. Selon eux, ils sont d’une richesse énorme.

Ganza-Sabwa vise également à encourager les recherches sur l’histoire du Burundi, sur les valeurs d’ubuntu, de tolérance, lesquelles ont influencé l’aristocratie Ganwa.

L’appel est lancé à tous ceux qui ont gardé des objets tels les billets de 1000francs portant la photo du roi, l’épée du roi, etc. Vous êtes invités à les remettre à l’association. Elle vous les achètera.

Anecdotes

Pour ceux qui ont côtoyé le roi Mwambutsa, ils reconnaissent beaucoup de qualités dont la simplicité et l’amour du prochain.

‘Majesté’ est une appellation que ses neveux et nièces utilisaient quand ils voulaient avoir de lui de l’argent pour se payer les tickets au cinéma. Selon Esther Kamatari, ‘Majesté’ amusait tellement le roi qu’il sortait tous les billets qu’il avait dans sa poche. « Il a payé plus de mille tickets pour nos potes de Bwiza et Buyenzi », se souvient-elle.

Dans la nuit du 13 octobre 1961 dans la foulée de l’assassinat de son fils, Kageorgis, l’un des bourreaux de son fils, prend la fuite vers Gitega. Cependant, sa voiture tombe en panne d’essence à 20km de Bujumbura. Aussitôt, le roi arrive à bord de sa luxueuse voiture noire de marque Cadillac. Comme il ne pouvait pas rester indifférent face aux personnes en difficultés, surtout sur la route, il s’arrête, le prend et le dépose à la première station d’essence à Bujumbura.

A la prise du pouvoir par le capitaine Michel Micombero, le roi Mwambutsa était en exil en Belgique. Et le président Micombero a menacé de chasser tous les ressortissants belges au cas où la Belgique octroyait l’asile au roi.

Mwambutsa en a été informé. Et au lieu de mettre à mal, les relations entre la Belgique et le Burundi, il a quitté la Belgique et a passé ses jours entre la France et la Suisse avant que cette dernière n’accepte de lui accorder l’asile. « C’était un Grand Monsieur », reconnaît toujours sa nièce.