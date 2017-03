Gasenyi 1 : la plainte des expulsés

Le ministre de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire dans sa lettre du 14/3/2017, a décidé que toutes les infrastructures et cultures se trouvant dans un périmètre de 40 hectares de la nouvelle présidence en construction à Gasenyi I dans la commune de Mutimbuzi , doivent être dégagées au plus tard le 31/3/2017. Cette mesure concerne également ceux qui se trouvent dans un périmètre de 160 ha, car ils doivent arrêter toute construction, dans les brefs délais.

Les habitants concernés par cette mesure sont consternés et ils se demandent où ils vont aller. Ils lancent un appel au gouvernement de les indemniser et de leur laisser assez de temps pour préparer leur déménagement.

Selon le porte-parole du ministère de l’urbanisme, cette décision n’a rien d’une surprise. Elle date de 2009.