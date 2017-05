FOCUS – Sécurité fragile Vs Sécurité totale

11-05-2017

Ce mardi 9 mai, l’ambassadeur de l’UE et le ministre burundais des Relations extérieures ont fait deux lectures aux antipodes l’une de l’autre sur la situation prévalant au Burundi.

Wolfram Vetter Alain-Aimé Nyamitwe «Soyons clairs. La situation ne s’est pas encore normalisée depuis les évènements de 2015. La sécurité qui est revenu reste superficielle et fragile»

Wolfram Vetter, ambassadeur-délégué de l’Union européenne au Burundi. «La paix et la sécurité règnent sur le territoire du Burundi. Tout le monde vaque à ses activités quotidiennes».

Alain-Aimé Nyamitwe, ministre des relations extérieures.



«Soyons clairs. La situation ne s’est pas encore normalisée depuis les évènements de 2015. La sécurité qui est revenu reste superficielle et fragile», a déclaré Wolfram Vetter, ambassadeur-délégué de l’Union européenne au Burundi.

C’était à l’occasion de la célébration du 60ème anniversaire du traité de Robert Schumann, créant la Communauté économique de l’Europe, et le 30ème anniversaire d’Erasmus du programme universitaire.

Devant un parterre de diplomates, d’hommes politiques, de professionnels des médias…, il a fait savoir que les violations des droits de l’Homme, les cas de torture et les disparitions continuent à être rapportés. Il dit que l’espace politique et l’espace des médias comme celui de la société civile sont fortement réduits. Et d’en appeler au dialogue pour la sortie de la crise : «Il est essentiel que toutes les parties prenantes, sans exceptions, démontrent leur volonté politique de participer sans pré conditions.»

Alain-Aimé Nyamitwe, ministre des relations extérieures, réfute en bloc ces allégations de M. Vetter. Il soutient que le pays est stable. «La paix et la sécurité règnent sur le territoire du Burundi. Tout le monde vaque à ses activités quotidiennes».

Le chef de la diplomatie burundaise prend les ambassadeurs à témoin : «Vous venez de rentrer des tournées dans le centre du pays». Et d’affirmer que les visites effectuées à l’intérieur du pays pour l’évaluation des projets prouvent que la vie s’est normalisée : «Les visites de nos partenaires, l’Union européenne en particulier, pour évaluer la mise en œuvre des projets sont la preuve concrète.»

M. Nyamitwe indique que le gouvernement s’intéresse au dialogue externe mené par le facilitateur Benjamin Mkapa. A condition, souligne-t-il, qu’il soit organisé en respect des normes et conditions acceptables.