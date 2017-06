Fenadeb : «Nul n’a le droit de faire participer des enfants à des activités politiques »

06-06-2017

A la suite d’une vidéo mettant en scène des adolescentes aux couleurs du parti au pouvoir en train de chanter, le président de la Fenadeb tire la sonnette d’alarme.

«L’Etat burundais a signé une convention relative aux droits de l’enfant en 1990 et elle a été effective en 1991. Depuis lors, aucun Burundais n’est autorisé à faire participer l’enfant de moins de 16 ans à des activités politiques », fait savoir Jacques Nshimirimana, président de la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l’enfance (Fenadeb).

Cet activiste intervient à la suite d’une vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux, montrant des jeunes filles vêtues d’habits aux couleurs du Cndd-fdd, sous l’animation d’un adulte en train de retracer, au rythme d’une danse, les dates mémorables de différentes crises qui ont endeuillé le Burundi.

L’animateur : « Avez-vous oublié le passé douloureux ? »

Les filles répondent en chœur : « Pas du tout ! Nous ne l’avons pas oublié. Il s’agit tout simplement de la courte mémoire des gens. Nous sommes au courant de tout ce qui s’est passé au Burundi aussi bien en 1965, en 1972 qu’en 1988. Même la très tristement célèbre crise de 1993 quand feu président Ndadaye a été assassiné et le sang d’innombrables Burundais versé. »

L’animateur : « Mbonerakure, est-ce que la page a été tournée ? »

Les filles en chœur : Ooh…chasser le naturel, il revient au galop. Des personnes aux intérêts insatiables sont toujours aux aguets. Les autres nous étonnent. Ils se font passer pour des redresseurs de torts alors qu’ils ne veulent que nous exploiter à l’image des poux dans des habits.»

Léonce Ngendakumana, vice-président du parti Frodebu, dénonce une manipulation, une instrumentalisation de la jeunesse. « Ce qui est mauvais, c’est de les instrumentaliser à des fins politiques.»

Il conseille au parti au pouvoir de ne pas copier les mauvaises pratiques de ses prédécesseurs. « Ce n’est pas parce que l’Uprona et le Frodebu l’ont fait qu’il faut le faire quand on est au pouvoir. » Et de dire que l’instrumentalisation de la jeunesse implique la destruction de cette dernière et pour ce faire, soutient-il, du pays tout entier.



« Il leur faut plutôt des projets de développement »

Abdoul Kassim, président du parti UPD Zigamibanga, doute de l’appartenance de ces jeunes filles à la ligue des jeunes du parti Cndd-fdd. « Ce ne sont pas des Imbonerakure comme ils le chantent. Ce sont des enfants qui n’ont pas encore l’âge d’adhérer aux partis politiques. » Et d’insister : « Ce n’est pas le moment de manipuler des enfants. Il faudrait leur enseigner plutôt des projets pour la construction du pays. »

Pour Térence Ntahiraja, porte-parole du ministère de l’Intérieur, les propos tenus par ces adolescentes dans la vidéo ne sont que vérité. «Le problème se pose quand l’on en fait une interprétation selon ses convictions. »

Ces personnes aux intérêts insatiables dont il est question, poursuit-il, c’est ce Hutu, ce Tutsi et ce Twa qui cherche toujours à se servir des clivages ou d’autres défis pour conquérir le pouvoir. «Ceux qui voulaient renverser les institutions en 2015, n’étaient-ils pas aussi bien Hutu que Tutsi ? Et aujourd’hui au sein du Cnared, n’y a-t-il pas des Hutu et des Tutsi ?» Et de demander aux gens de ne pas faire dire à ces filles ce qu’elles n’ont pas dit.

Au sujet de leur statut de mineures, il fustige l’implication directe des enfants dans la politique, avant de nuancer : « Cependant, des enfants naissent dans des familles d’appartenance politique. Et à la longue, ils finissent par se comporter comme des membres à part entière. » Et d’ajouter que toute formation politique a des adhérents, des sympathisants…. «Ces gamines font partie de cette dernière catégorie, elles n’étaient là que pour l’animation.»

Contactée, Nancy-Ninette Mutoni, chargée de communication au Cndd-Fdd, n’a pas voulu s’exprimer.