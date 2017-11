12-12-2013

Après les corrections et les réclamations, les notes obtenues par les élèves finalistes de cet établissement sous convention catholique, sont excellentes. Tous remplissent les conditions pour être admis à l’université.

8 élèves qui ont obtenu plus de 80%, 23 à plus de 70% et 8 autres ayant totalisé des notes comprises entre 60% et 70% à l’Examen d’Etat donnant accès à l’enseignement supérieur : « Le dernier a eu 60%, un miracle ! », s’exclame Mgr Antoine-Pierre Madaraga, recteur du Petit Séminaire de Mureke, en même temps vicaire général du Diocèse de Ngozi.

Selon lui, le nombre de places disponibles à l’Université du Burundi et dans les universités et instituts supérieurs privés y est pour quelque chose. « Cette année, il y a plus de places dans les universités privées. Et si le taux de réussite a été rehaussé, c’est pour occuper ce surplus de places ». L’année dernière, explique-t-il, il n’y a pas eu d’inscriptions dans certaines filières de l’université de Ngozi, comme la faculté d’interprétariat, faute de candidats. « Ce n’est pas le cas pour cette année où il y a même ouverture d’autres universités notamment à Gitega ».

Il relève tout de même un petit problème : « Si dans la cooptation opérée, il arrive qu’on ajoute beaucoup de points, c’est qu’on fait avancer des élèves qui ne le méritent pas, si tel est bien sûr le cas.»

« Mais il faut donner beaucoup de chance aux lauréats de nos lycées pour qu’ils puissent faire l’université », nuance-t-il. Selon lui, la qualité de l’enseignement est en chute libre surtout en ce qui est des lettres où les élèves finalistes « parviennent difficilement à aligner trois phrases syntaxiquement correctes en anglais ou en français ». Dans le domaine des sciences, tempère-t-il, il y a tout de même quelques progrès. D’après lui, il faut déployer beaucoup d’efforts au niveau de l’école fondamentale pour espérer des résultats palpables en aval.