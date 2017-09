Enlèvement à mobile politique ?

18-09-2017

Mardi 12 septembre, dans l’avant-midi, Léopold Habarugira, cadre du parti UPD-Zigamibanga, non reconnu, a été enlevé. La famille s’inquiète. Et des réactions fusent de partout.

Sur l’avenue Nyakoni, aux environs de l’Institut des sciences de la santé et de développement communautaire, à Mutanga-nord, zone Gihosha, commune Ntahangwa. Des sources sur place disent que Léopold Habarugira, 54 ans, marchait en compagnie de son épouse. « C’était vers 7 h 30 », précise un étudiant de l’Université Lumière qui se rendait aux cours.

Soudain, poursuit-il, une voiture noirâtre aux vitres teintées s’est immobilisée devant le couple. « Nous, on croyait que ce sont des amis qui s’arrêtaient pour les saluer tant le couple ne semblait pas inquiété. Et il y avait beaucoup de circulation, des étudiants, des élèves, etc.»

Quatre hommes, trois en tenue civile et un autre en tenue policière et armé d’un fusil, sont descendus, glisse un menuisier. Il se rendait à son atelier sis à l’endroit appelé Ku Kasoko. « Ces hommes ont pris le mari, et brutalement, ils l’ont fait monter à bord de leur voiture sous les yeux stupéfaits de sa compagne et des passants.» Il craint pour sa sécurité vu la manière dont il a été arrêté. « C’est malheureux ! Il est temps que ce genre de choses s’arrête dans notre pays », lâche-t-il, avant de continuer son chemin.

Un autre passant déplore le fait que cela se passe en pleine journée alors que dans tous les coins de la ville, des policiers grouillent. « Comment est-ce que des voitures sans plaques d’immatriculation traversent tous les barrages de la police ? » Pour lui, il ne fait guère de doute qu’il y a une implication de certains policiers dans ce genre d’opération.



« Tirez! »

Les témoignages de la scène d’enlèvement assurent que M. Habarugira a essayé de résister. « Abasourdis, certains passants ont voulu lui porter secours », confie I.K., un autre témoin oculaire. Et un de trois hommes en tenue civile a ordonné au policier armé : « Tirez! » Avec cet ordre, les passants ont reculé, et la voiture a démarré en trombe en direction de Gikungu.

Libérate Nzitonda, l’épouse de Léopold Habarugira, indique, encore sous le choc, que cette voiture n’avait pas de plaque d’immatriculation. « Après, j’ai alerté la police, le CICR et la CNDIH. » Contactée dans l’avant-midi de ce mercredi, elle affirme que ni la police, ni la Cnidh ne l’ont approchée pour s’enquérir de la situation. « Dieu seul sait le sort de mon époux. Que Dieu pardonne à ceux qui l’ont enlevé.» Cependant le porte-parole de la police avait déclaré ce jour-là qu’il n’était pas au courant de cette disparition.

Les témoins parlent d’une scène de panique après cet enlèvement. « Je sortais de l’intérieur de ma parcelle. J’ai vu une femme crier à tue-tête : ‘Ils viennent de le kidnapper.’ Elle courrait vers Mont Sion, elle pleurait et tremblotait », décrit un homme croisé près de l’Institut des sciences de la santé et de développement communautaire. Il affirme qu’il a tenté de l’arrêter pour savoir l’identité de la victime, en vain. « Cette femme essayait de téléphoner, sans succès, parce qu’elle tremblotait beaucoup.» Par la suite, il dit avoir appris qu’il s’agissait d’un enlèvement d’un homme politique.

D’autres sources confient que M. Habarugira venait de rentrer d’une visite de trois jours en Tanzanie.

Pour rappel, Zedi Feruzi, président de l’Upd-Zigamibanga a été assassiné, le 23 mai 2015, à Ngagara, avec son garde du corps. Deux mois après, Patrice Gahungu, porte-parole de ce parti, subit le même sort, à une vingtaine de mètres de son domicile, le 7 septembre 2015, à Gisandema, zone Gihosha commune Ntahangwa.

>>Réactions

Son parti craint le pire

« Tous ces enlèvements orchestrés par Bujumbura s’inscrivent dans la droite ligne de l’exécution d’un plan d’élimination physique des opposants », réagit Chauvineau Mugwengezo, président du parti UPD-Zigamibanga, aile non reconnue par le pouvoir. Ainsi, il demande à la population d’aider à localiser l’endroit où se trouverait Léopold Habarugira. Il exhorte la police à mettre tout en œuvre pour obtenir sa libération immédiate. Cet opposant demande enfin à l’Office du Haut-Commissaire des droits de l’Homme au Burundi de se mobiliser pour retrouver les traces de Léopold avant que l’irréparable ne soit commis.

« Que Léopold Habarugira soit retrouvé. »

Pour Abdoul Kassim, président de l’UPD-Zigamibanga, « la vie est sacrée et doit donc être protégée. » Ce politicien proche du pouvoir demande aux corps de défense et de sécurité de tout faire pour le retrouver afin qu’il puisse regagner sa famille.

La police appelle à témoin

Pierre Nkurikiye, porte-parole de la police, fait savoir que la femme de Léopold Habarugira s’est présentée au poste de police ce jeudi pour porter plainte. Selon lui, l’enquête est en cours. Et de lancer un appel à témoin : « Quiconque serait détenteur d’une information sur cette affaire est prié d’en aviser le poste de police le plus proche. »