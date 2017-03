Econet-leo 4G : une nouvelle technologie prometteuse

03-03-2017

Le réseau Econet-leo vient d’étendre ses frontières de communication. Elle lance la 4ème Génération (4G) au Burundi, une technologie qui donne aux clients l’accès à l’internet ultra rapide.

C’est ce mercredi 1er mars, à l’hôtel Panoramique, que le réseau Econet-leo a lancé la 4G. Désormais, ses clients peuvent jouir d’une connexion internet ultra rapide.

Pour accéder à cette nouvelle technologie, il faut une nouvelle carte sim et un appareil compatibles ainsi que la zone de couverture qui est Bujumbura. « Le reste du pays sera couvert progressivement, souligne le DG. »

Le DG a.i d’Econet-leo précise toutefois que beaucoup de téléphones sont compatibles avec la 4G. Il suffit de passer dans l’une des agences d’Econet-leo de la capitale pour vérifier la compatibilité. Le service est gratuit.

Selon le Directeur Général a.i du réseau Econet-leo, Nepias Njaravaza, cette technologie va offrir aux clients des possibilités énormes de divertissement et leur rendre la vie facile. Et de souligner que par l’usage de cette technologie moderne, les clients ont la possibilité d’utiliser les équipements adaptés pouvant améliorer leur mode de vie et leur permettre d’avancer au rythme du monde.

4G offre une connexion internet plus stable et efficace que la 2ème et la 3ème Génération (2G et 3G) avec une vitesse de 10 fois plus rapide. Mieux encore, précise le DG, le tarif reste le même. Avec 4G, le volume et la validité du bouquet vont être doublés. « C’est-à-dire que les client vont avoir beaucoup en payant moins », clarifie-t-il.

Une technologie qui profite à tout le monde

Le DG d’Econet-leo affirme que la technologie 4G sera bénéfique à toutes les catégories de la clientèle : les résidences, les petites et moyennes entreprises, les grandes entreprises et les Organisations non Gouvernementales.

Avec 4G, l’on a une grande capacité de faire des appels vidéos directs, télécharger les messages audio et les vidéos de qualité inégalable, de la musique, des films, etc. Les téléconférences peuvent aussi se faire grâce à cette technologie. Ainsi, les voyages ne seront plus nécessaires.

D’après Nepias Njaravaza, la nouvelle technologie va beaucoup contribuer dans plusieurs secteurs de la vie : l’éducation, la santé, l’économie, etc.

Dans le domaine de l’éducation, la 4G offre des opportunités aux étudiants burundais de suivre des cours en direct, en ligne, à partir des universités étrangères et à des frais abordables.

Dans le secteur de la santé, la 4G va contribuer dans la télémédecine, grâce à laquelle les patients burundais pourront être traités par leurs médecins à distance.

Sur le plan économique, la nouvelle technologie 4G va aider les vendeurs grossistes à marchander en direct et sans interruption avec leurs fournisseurs étrangers. Ces derniers seront à mesure de présenter leurs produits à leurs clients.

De surcroît, le pays va gagner en termes de productivité à travers le commerce électronique. Grâce à la 4G, explique le DG, les investisseurs étrangers seront attirés et le Burundi sera ainsi développé au même niveau que les pays de la sous région et du monde.



Econet-leo plus que déterminé

Etant le réseau le plus grand en termes d’abonnés et de chiffre d’affaires au Burundi, assure le DG, Econet-leo continue d’investir dans le pays. Il est déterminé à promouvoir les nouvelles technologies dans le secteur des télécommunications.

« Pour arriver à cette technologie, Econet a du investir dans la toute dernière technologie », confie M. Njaravaza.

Il précise à cet égard que 4G couvre, pour le moment, Bujumbura, mais que le réseau compte étendre la technologie dans toutes les villes du pays.

« Econet-leo est déterminé à fournir les services de communication de grande qualité à des prix abordables dans tout le pays », insiste le DG avant de poursuivre : « nous voulons être le leader dans les innovations. »

Pour plus d’informations sur la 4G, vous pouvez appeler au numéro 100, visiter le site web d’Econet-leo, www.econet.bi ou encore visiter ses pages facebook (Econet-leo) et twetter (@EconetBurundi).



Un lancement festif…

Les cérémonies de lancement de la 4G se sont poursuivies ce jeudi 2 mars.

Il est 18h à Kiriri Garden. Différents invités composés du monde des télécommunications, du gouvernement, des autorités et employés mais aussi des clients d’Econet-leo arrivent. Ils sont accueillis par les tambourinaires. La présence du ministre des droits humains, Martin Nivyabandi, est remarquable.

Réunis autour d’un cocktail, les invités profitent de l’ambiance qui y règne en causant les uns avec les autres. De la musique agrémente la soirée.

Sur place, la connexion 4G est offerte aux invités, gratuitement. L’un d’eux est aux anges : « La connexion est vraiment impeccable ! » Il est en train de télécharger des films sur son ordinateur.

C’est vers 19h30 que les cérémonies prennent fin. Tous les invités ont bénéficié des cartes sim 4G gratuitement.