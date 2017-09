Ecoles d’excellence : une excellente idée mais…

21-09-2017

Les élèves qui fréquentaient les classes d’excellence avaient droit à certains avantages, l’année scolaire précédente. Une « indélicatesse » sur le plan social, estime un psychopédagogue.

Les élèves excellents ont vécu dans des conditions aisées à l’internat par rapport aux autres. Seuls les élèves de la 7ème année étaient concernés dans ces écoles d’excellence.

Au lycée Ngagara, 28 élèves qui fréquentaient l’école d’excellence avaient droit au petit déjeuner chaque matin contrairement aux autres. Ils dormaient sur des matelas neufs « Dodoma ».

Même chose au lycée Makamba. Les élèves excellents avaient 3 repas par jours, les autres 2. Ils avaient leur propre dortoir, des matelas neufs.

Au lycée Saint-Marc, tous les élèves recevaient trois repas par jour. Mais les élèves excellents avaient en plus droit aux fruits trois fois par semaine. Concernant leurs conditions de logement, mêmes avantages que ceux du lycée Saint-Marc.

Côté enseignement, « un suivi particulier » leur est réservé. Et leurs enseignants ont été triés sur le volet. Chaque élève a son propre livre contrairement aux autres classes.

Signalons que le lycée Saint-Marc n’est plus une école d’excellence, depuis cette nouvelle année scolaire. Les élèves ont été orientés au lycée Ngagara.

« Il ne faut pas tout miser sur les excellents »

Pour le psychopédagogue Joseph Ndayisaba, traiter différemment les élèves d’un même établissement est une « indélicatesse » dans la gestion des rapports sociaux. La solution serait de leur réserver des établissements spécifiques.

Le Pr Ndayisaba estime, de surcroît, nécessaire d’améliorer les conditions d’apprentissage des autres établissements et ne pas tout miser sur les excellents. « Ce sont des exceptions qui ne peuvent pas à elles seules régler les difficultés auxquelles le pays fait face. »

Ce psychopédagogue considère que traiter correctement les élèves appelés à briller n’a rien d’extraordinaire : « On ne peut pas demander un effort intellectuel de haut niveau à un enfant qui loge mal et qui a faim. » Il dit espérer que les responsables de ces écoles et les enseignants recrutés sont aussi excellents que les enfants qu’ils sont chargés d’encadrer.

Signalons que les élèves des classes de seconde et première (2ème et 3ème post-fondamentale) aux écoles d’excellence ont été orientés ailleurs, depuis cette nouvelle année scolaire, sur décision du ministère de l’Education. L’objectif étant de transformer tout l’établissement en une école d’excellence.

Pour rappel, la fréquentation de l’école d’excellence suppose la réussite à un test de sélection parmi les premiers des classes de 6ème année.