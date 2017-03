EALA : Ils n’iront pas à Kigali

03-03-2017

Cinq députés du Cndd-Fdd siégeant au parlement est-africain boycottent une session qui se tiendra à Kigali. Ils disent craindre pour leur sécurité.

« Nous n’irons pas au Rwanda », a tranché Emérence Bucumi, présidente du groupe parlementaire burundais au sein de l’Assemblée législative de la Communauté Est Africaine (EALA). Le chargé des relations publiques de cette institution, Bobi Odiko, fait savoir que le président de l’EALA a reçu une correspondance signée par cinq députés stipulant qu’ils ne vont pas se présenter au cours de la session du 5 au 17 mars prochain qui se tiendra au Rwanda. Il s’agit d’Emerence Bucumi, Léonce Ndarubagiye, Emmanuel Nengo, Isabelle Nahayo et de Jean-Marie Muhirwa. Ils sont tous issus du parti Cndd-Fdd.

Selon le Kenyan Bobi Odiko, ces parlementaires invoquent la question sécuritaire. « Nous craignons pour notre sécurité », ont-ils notifié.

Une démarche comprise par le Secrétaire général du Cndd-Fdd, Evariste Ndayishimiye. Selon lui, le Rwanda joue un grand rôle dans la déstabilisation du pays. « Il a aidé le mouvement insurrectionnel de 2015 et héberge les auteurs de ce mouvement.» Et de conclure : « Nous considérons que le Rwanda est un pays hostile jusqu’à nouvel ordre. »

Le boycott n’est pas suivi par tous les Burundais

Selon le chargé des relations publiques de l’EALA, le Parlement travaille en itinérance dans tous les pays de l’EAC. Et le Rwanda est bien préparé pour garantir la sécurité de tous les députés. Quatre autres députés burundais ont cependant confirmé leur participation. Il s’agit de Jérémie Ngendakumana, frondeur du parti Cndd-Fdd, Martin Nduwimana et Frédéric Ngenzebuhoro de l’Uprona ainsi que Yves Nsabimana du parti Frodebu Nyakuri. « Notre sécurité est bien assurée », ont-ils souligné.

Le bureau du Secrétariat général de la CAE prend au sérieux cette affaire. Son patron, Libérat Mpfumukeko, s’est rendu cette semaine au Rwanda et a rencontré le ministre en charge des Affaires est-africaine. L’inquiétude des députés burundais était au menu de leurs échanges. « La détérioration des relations diplomatiques entre les deux pays voisins est la préoccupation de la communauté et celle des chefs d’Etat de la sous-région. »

La situation diplomatique s’est détériorée avec la crise que traverse le Burundi. L’ambassadeur du Burundi au Rwanda a été rappelé en consultation, mi-décembre de l’année dernière. Bujumbura brandit à chaque fois le rapport de l’Onu qui a statué sur la mise en place d’un groupe rebelle, recruté dans les camps de réfugiés au Rwanda et formé dans ce même pays. Objectif : déstabiliser le Burundi. Ce que le Rwanda a toujours démenti énergiquement.

Signalons que l’article 12 du règlement intérieur de l’EALA stipule qu’au moins 3 députés de chaque pays membre doivent assister aux sessions.

Décryptage

Tout porte à croire qu’il s’agit là d’une protestation symbolique. « Une manière de rappeler au monde que le frère ennemi de l’autre côté de la Kanyaru n’est pas un enfant de chœur et qu’il est à l’origine de la crise que traverse le Burundi », ironise un politologue, le sourire en coin. « Les pancartes brandies à chaque manifestation dans tout le pays accusent l’Occident et le Rwanda d’être la cause de tous les maux du Burundi », rappelle un autre observateur.

Visiblement, ces députés continuent sur la lancée de Bujumbura, une logique du boycott et de contestations. « Il faut donc trouver la formule qui pourrait décrisper la situation et permettre aux deux voisins de recommencer à jouer du foot ensemble », lance un diplomate, nostalgique de l’entente d’antan qui liait Kagame à Nkurunziza.