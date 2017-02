«Droit d’auteurs pour les tambourinaires»

09-02-2017

Après l’annonce, ce mercredi 8 février, par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture d’un projet de loi sur la protection du tambour, la plupart des clubs de tambourinaires saluent cette initiative.

Dans ses perspectives pour cette année, le ministre de la Jeunesse, Jean-Bosco Hitimana a insisté sur la mise sur pied d’une loi pour défendre les œuvres des tambourinaires. Il l’a indiqué lors d’une conférence de presse.

Satisfecit du côté des troupes de tambourinaires. Selon Jean Niyuhire, président du club de tambourinaires, ’’Troupe Magara’’, ce projet de la loi sur la protection du tambour et de nos œuvres des tambourinaires est une bonne nouvelle.

«Mais être soutenu financièrement serait plus avantageux pour que les œuvres des tambourinaires soient plus connues et valorisées», appelle cet artiste.

Ce tambourinaire indique que le tambour du Burundi constitue un patrimoine culturel à protéger : «Il contribue à assurer la visibilité du pays sur le plan national, régional et international. Il est très apprécié un peu partout. Il était grand temps que cette loi soit élaborée».

Mis à part ce projet d’ordonnance portant réglementation des spectacles du tambour sur le plan national et international, il y a également un projet de décret mettant en place la semaine dédiée au tambour burundais.