Difficulté d’uriner, éjaculation douloureuse… attention la prostate souffre !

06-10-2017

A partir de 50 ans, les hommes sont exposés aux troubles de la prostate. Un état de fait qui doit les amener à se faire dépister au risque d’une dégénérescence en cancer, prévient un urologue-andrologue.

Il n’est pas rare de trouver des quinquagénaires se tordre de douleurs. Soit qu’ils éprouvent un besoin d’uriner plus que d’habitude, soit qu’ils doivent pousser pour y arriver ou qu’ils ressentent des brûlures en urinant, etc. « Dans pareils cas, sachez qu’ils souffrent de la prostate (glande située sous la vessie des hommes et qui entoure une partie du canal de l’urètre dont le rôle est de produire le liquide séminal : liquide dans lequel baigne les spermatozoïdes) », révèle P.R., un urologue-andrologue. Il ajoute que ces douleurs sont souvent accompagnées par des dysfonctionnements de leur appareil génital. Dans la plupart des cas, explique-t-il, ces personnes ont des éjaculations douloureuses, ou des difficultés à obtenir une érection.

Cet urologue dit qu’à ce moment, il faut immédiatement consulter pour prévenir des complications. Une fois dépisté précocement, le patient à de fortes chances de recouvrer sa santé. « Parce que diagnostiquées tôt, les prostatites (inflammation de la prostate) ou les hypertrophies bénignes de la prostate (cas où elle grossit jusqu’à exercer une forte pression sur le canal de l’urètre, entraînant des difficultés à uriner) se soignent facilement. », précise-t-il.

Le praticien insiste sur un dépistage systématique, pour détecter un cancer de la prostate, pour chaque homme approchant les 50 ans. « De la sorte, la prévention serait effective.»

Un peu d’exercice, une hygiène alimentaire…

Réputés grands consommateurs de viandes rouges, leur attachement aux protéines animales exposerait beaucoup plus les Noirs au cancer de la prostate. « Objectivement, une situation qui doit interpeller plus d’un. Ainsi adopter une hygiène alimentaire saine à partir de 50 ans.», D’après ce spécialiste, il faut privilégier les aliments riches en lycopène, principalement les produits à base de tomate (tomate crue, cuite ou en sauce), les alliacés (ail, oignon, poireau), les produits du soja (lait de soja) ou les poissons, etc.

Il conseille également le sport. «A 50 ans, on est sujet à toutes sortes de maladies quand on est sédentaire. D’où la nécessité d’une activité physique pour tenir son corps éveillé ». Et d’enchaîner : « Il faut aussi ne pas mettre en berne son activité sexuelle. » Une étude britannique a montré qu’avec 21 éjaculations/mois, les chances de développer un cancer sont réduites de 80% à 50ans. Egalement, il déconseille le tabagisme.

Le spécialiste fait savoir que le diagnostic du cancer de la prostate au moyen de l’ASP (antigène spécifique de la prostate) s’est vulgarisé. Il importe de mettre en place une politique pour le traitement de cette maladie. « Par-dessus tout, le gouvernement doit consentir plus d’efforts pour permettre à la population d’accéder facilement aux médicaments, notamment en les souscrivant sur leurs cartes de la Mutuelle de la Fonction Publique. »